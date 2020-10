Schaken verplaatst zich steeds meer naar online, wereldkampioen Carlsen profiteert mee

Het bedrijf van wereldkampioen Magnus Carlsen gaat naar de beurs. Beeld ANP

De Play Magnus Group zal een notering krijgen op de beurs van Oslo, die net als die van Amsterdam deel uitmaakt van Euronext. Het bedrijf is ontstaan uit zijn eigen app Play Magnus. Samen met andere investeerders heeft hij via overnames een hele onderneming met allerlei schaakplatforms opgetuigd die vorig jaar al een omzet draaide van bijna 7 miljoen euro. Volgens het prospectus zal de omzet dit jaar met 120 procent stijgen.

Carlsen is niet alleen wereldkampioen is het klassieke schaakspel (40 zetten in 2 uur) maar ook in snelschaken (vluggertjes van een kwartier) en het spectaculaire blitzschaken (partijtjes van vijf minuten bedenktijd waar de stukken over het bord vliegen en veelvuldig omvallen).

Onlinepartijen

Met name de laatste twee lenen zich heel goed voor onlinepartijen, omdat er geen tijd is om bij de computer te rade te gaan. In totaal wordt voor 404 miljoen Noorse kroon – iets minder dan 40 miljoen euro – aandelen geplaatst onder beleggers.

Onder de huidige investeerders zit een aantal Zwitserse vermogensbeheerders, een Noors pensioenfonds en het Amerikaanse hedgefonds Luxor. Zij krijgen door een beursnotering de mogelijkheid hun aandelen liquide te maken. Anders Brandt, de codirecteur, zei bij de aankondiging deze week dat het bedrijf zich enorm heeft ontwikkeld.

‘Van een eenvoudige app is het een leidinggevend bedrijf geworden met innovatieve schaakdiensten. De ambitie is er de beste onderneming ter wereld van te maken om schaak te spelen, te leren en te bekijken. Dit is de grootste investering in schaak ooit en het beursbedrijf zal een platform moeten zijn voor verdere groei.’

Onder het bedrijf vallen Play Magnus All Suite, chess24, Chessable en CoChess. Daarnaast is vanwege covid-19 een toernooisite begonnen onder de titel Magnus Carlsen Chess Tour waaraan topspelers meedoen en vele schaakliefhebbers naar kijken.

In totaal heeft PlayMagnus 3 miljoen geregistreerde gebruikers en 35 duizend betalende klanten. Carlsen zelf zegt dat het bedrijf is bedoeld om met schaken een groter publiek te bereiken. ‘Ons bedrijfsmodel moet veel meer spelers en coaches in staat stellen hun brood te verdienen met schaak.’

Spelletjesfreak

Volgens de wereldkampioen is het bedrijf wereldwijd populair, maar onvoldoende vercommercialiseerd. Carlsen is behalve schaker ook een spelletjesfreak. Hij is een uitstekend voetballer, maar heeft nu ook de wereldtop bereikt met het spel fantasy football, waarbij 7,5 miljoen deelnemers wereldwijd een eigen voetbalteam moeten samenstellen uit spelers van de Premier League. Hij leidde in december vorig jaar het spel en werd uiteindelijk 11de.

De pandemie heeft ervoor gezorgd dat schaken zich van de toernooizalen naar internet heeft verplaatst. Op de streamingsdienst Twitch, waar allerlei videogames worden aangeboden, heeft grootmeester Hikaru Nakamura een eigen game waar hij goed geld mee verdient. Carlsen zelf speelt graag partijtjes snelschaak, vaak onder het pseudoniem Dr. Nykerstein.

Kasparov

Deze zomer organiseerde hij een toernooi waarvoor hij 1 miljoen dollar aan prijzengeld had geworven van sponsors. Uiteraard won Carlsen zelf het toernooi. In totaal won hij dit jaar al negen toernooien. Onlangs speelde hij ook weer een partij tegen oud-wereldkampioen Gary Kasparov.

Op dit moment doet hij mee aan het Altibox Norway Chess toernooi in Stavanger. ‘Snelschaak zal vooral via internet worden gedaan, terwijl het klassieke schaak in een gecontroleerde ruimte zal plaatsvinden’, aldus Carlsen.