Schaduwminister Myanmar: militaire junta moet voor Strafhof in Den Haag verschijnen

‘Het volk van Myanmar is solidair met het volk van Oekraïne, dat kampt met wrede Russische agressie, en we steunen de krachtige internationale respons. Tegelijkertijd is de situatie in Myanmar vergelijkbaar. Het enige verschil is dat het Oekraïense volk wordt belaagd door een ander land en het Myanmarese volk door het eigen leger. We vragen de internationale gemeenschap dan ook ons net zo krachtig te steunen.’

Aung Myo Min zegt het zonder een zweempje bitterheid, maar de boodschap is duidelijk: hoe erg Oekraïne ook is, vergeet ons niet. Aung Myo Min (55) is minister van Mensenrechten in de Nationale Eenheidsregering (NUG) van de oppositie in Myanmar. De mensenrechtenactivist leefde sinds de legercoup van 1988 in ballingschap en keerde pas in 2013 terug naar Myanmar. Kort na de coup van februari 2021 werd hij gevraagd als minister in de schaduwregering. Hij werd bekend als de eerste openlijk homoseksuele bewindspersoon in Myanmar, opnieuw in exil, dat wel.

Onlangs was Aung Myo Min in Nederland vanwege de Rohingya-genociderechtszaak tegen Myanmar bij het Internationaal Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag. Hij is teleurgesteld dat het Hof de junta toestond Myanmar te vertegenwoordigen, want dat kan alleen de legitieme regering doen. ‘Het leger heeft niet het recht op te treden namens het land, zeker niet in de huidige situatie. Ze hebben getracht een coup te plegen (hij spreekt consequent van ‘attempted coup’, want het hele land is in verzet) en vele mensen gearresteerd en vermoord. Dus hoe kunnen zij de staat vertegenwoordigen? De Verenigde Naties erkennen de junta ook niet.’

De afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi kreeg veel kritiek omdat ze het leger bij het Internationaal Hof van Justitie in bescherming had genomen tegen de genocide-aanklacht. Ligt de zaak nu anders?

‘Ja, onze positie is anders, omdat de politieke en justitiële context op hun kop zijn komen te staan. Daw Aung San Suu Kyi voerde destijds aan dat ze geloofde dat de rechtspraak van Myanmar de zaak zelf goed op zich zou kunnen nemen. Maar sinds de couppoging is het hele rechtssysteem in elkaar gestort en onder controle van het leger gebracht. Daarom zeggen wij nu: het Internationaal Hof van Justitie is de aangewezen weg om recht te doen aan de overlevenden.’

En Aung San Suu Kyi is het daarmee eens?

‘Wij hebben geen direct contact met haar. Ze is in de gevangenis niet van alles op de hoogte, maar weet wat er daarbuiten gebeurt. Ze kan niet zeggen dat ze ons beleid steunt, want dat zou haar in gevaar brengen. Daarom zegt ze in dit soort gevallen standaard dat het ‘aan het volk’ is. En dat volk wil gerechtigheid. Daarom strijden ze al ruim een jaar tegen het leger en willen ze gerechtigheid voor de Rohingya en alle andere slachtoffers van de repressie in Myanmar. Daarom roepen wij ook tot een internationale interventie om het leger te stoppen.’

Aung Myo Min is dan ook blij dat de Amerikaanse regering de vervolging van de Rohingya onlangs tot genocide bestempelde en met Groot-Brittannië nieuwe sancties aankondigde tegen de junta. ‘Dat zal grote impact hebben op de Rohingya en de strijd in Myanmar. Hopelijk brengt het ook concrete juridische stappen dichterbij.’

De ontwikkelingen in Myanmar zelf baren intussen wel zorgen. Terwijl de wereld in beslag wordt genomen door de oorlog in Oekraïne, probeert de oppositie de strijd tegen de ‘fascistische’ militaire junta overeind te houden, met vreedzame acties, maar ook met gewapend verzet, door burgermilities van de zogenoemde People’s Defence Force (PDF) en een aantal etnische bewegingen die strijden voor meer autonomie. Juntaleider Min Aung Hlaing zwoer onlangs echter dat hij de milities zou verpletteren.

Hoe verenigd is de oppositie tegen de junta?

‘We hebben als Nationale Eenheidsregering (NUG) een zekere eenheid gebracht, tussen de in de NUG verenigde politieke partijen en een aantal etnische bewegingen. We proberen bruggen te slaan tussen de oppositie en die etnische groepen, bouwen aan wederzijdse solidariteit en begrip. Maar het leger is vanouds bedreven in sluwe verdeel-en-heerspolitiek en buit tegenstellingen uit om aan de macht te blijven. Sommige etnische groepen doorzien dat en steunen de NUG en de PDF, andere groepen houden vast aan hun wapenstilstanden met het leger.’

Wat is de relatie tussen de milities en de NUG?

‘De PDF is ontstaan uit lokale initiatieven. De mensen reageerden na de couppoging aanvankelijk vreedzaam. Ze hielden geweldloze protesten waarin ze de internationale gemeenschap opriepen te interveniëren vanuit het VN-concept right to protect (RTP). Maar toen het leger steeds meer geweld inzette en de wereld niet thuis gaf, besloten mensen hun eigen RTP te organiseren, soms alleen gewapend met ouderwetse jachtgeweren of pijl en boog, zonder steun van wie ook. Zo zijn al die milities ontstaan, uit pure zelfverdediging.

‘De NUG heeft de milities vervolgens als een legitieme vorm van zelfverdediging gekwalificeerd, en sindsdien ressorteren ze onder ons ministerie van Defensie. De strijders worden door ons getraind en vallen onder onze bevelsstructuur. In die zin is de PDF de gewapende arm van de NUG. Sommige milities vallen trouwens niet onder de NUG, maar zijn verbonden met etnische verzetsbewegingen.’

Hoe is de mensenrechtensituatie?

‘Die verslechtert met de dag. In het begin arresteerde het leger onze leiders en activisten en sloot ze op. Toen de grote demonstraties in de steden begonnen, bracht het leger het geweld naar de straat en begon met het arresteren, martelen en doden van demonstranten. Inmiddels is het geweld overgeslagen naar het hele land, niet alleen naar de etnische grensgebieden, maar ook naar streken in Centraal-Myanmar die nooit eerder met dit geweld te maken hadden, My­an­ma­rese gebieden als Sagaing waar helemaal geen etnische minderheden zijn.

‘We hebben het ook niet langer meer over mensenrechtenschendingen, maar over misdaden tegen de menselijkheid en over oorlogsmisdaden, zoals situaties waarbij het leger zware artillerie en luchtaanvallen inzet, hele dorpen in brand schiet en duizenden vrouwen en kinderen op de vlucht jaagt.’

Dat lijkt op wat het leger in 2011-2017 deed met de Rohingya.

‘Ja, de misdaden die de militairen pleegden tegen de Rohingya, in 2016-2017 maar ook al eerder, begaan ze nu ook elders in het land. De zaak bij het Internationaal Hof van Justitie gaat over de Rohingya, maar hetzelfde patroon van schendingen zien we nu ook elders. En natuurlijk moeten we gerechtigheid brengen naar de Rohingya, maar we mogen tegelijkertijd onze ogen niet sluiten voor het lijden van andere bevolkingsgroepen. Die moeten ook gerechtigheid krijgen.

‘We hebben als Nationale Eenheidsregering ook al stappen gezet om dat in internationale hoven zoals het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag aanhangig te maken. We willen de ICC-jurisdictie gebruiken om álle misdaden tegen de menselijkheid te laten vervolgen die plaatsvonden in Myanmar sinds 2001 (toen het ICC werd opgericht, red.). Om die reden zijn we als ministerie met ons netwerk druk bezig bewijsmateriaal te verzamelen. Duizenden zaken elke dag die we nauwkeurig documenteren en verifiëren. Ik weet dat je om daders ter verantwoording te roepen je sterke bewijzen moet hebben.’