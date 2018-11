Schadelijke culturele traditie nog steeds gaande: in één nacht 400 Tanzaniaanse meisjes besneden

De verantwoordelijke clans hebben geprofiteerd van de afwezigheid van politiefunctionarissen in hun leefgebied in verband met de jaarlijkse Toorts van Vrijheid-race, een fakkeltocht die het land doorkruist en de onafhankelijkheid van Tanzania symboliseert.

De massabesnijdenis is nauwkeurig voorbereid, zo meldt Terre des Hommes. De kinderen kwamen uit meer dan tien dorpen. Tegen enkele van de verantwoordelijke clanleiders en vrouwelijke besnijders is vervolging ingezet.

‘Het was een nacht vol trauma’, aldus Lydia Kaugi van Terre des Hommes in Nairobi in een persbericht. ‘Twee Kuria-meisjes konden vluchten en hebben uiteindelijk onze noodopvang 200 kilometer verderop in het district Tarime bereikt. Zo kwamen we te weten van deze afschuwelijke gebeurtenis.’

Diepgeworteld

Besnijdenis van meisjes en vrouwen is in Tanzania en het naburige Kenia wettelijk verboden, maar is onder volken als de Kuria en de Masai een diepgewortelde traditie. De sociale druk binnen de gemeenschappen op de meisjes is groot. Meisjes die de besnijdenisrituelen ingaan, hebben vaak vooraf geen idee wat er precies gaat gebeuren.

Kaugi: ‘Het zijn niet alleen de ouders die de meisjes besneden willen zien. De groepsdruk vanuit de jonge mannen, die zelf ook besneden zijn, is soms nog groter. Een niet besneden meisje kan volgens traditie niet trouwen. Besneden meisjes leveren een hogere bruidsschat op en ook de besnijders verdienen er flink aan.’

Consultatie van geesten

De besnijdenisperiode in het leefgebied van de Kuria, in Tanzania en Kenia, is dit jaar op 11 november begonnen en loopt door tot medio januari. Het besnijden gebeurt steeds meer ondergronds. Hoeveel meisjes besneden gaan worden, hangt af van de uitkomst van de consultatie met de geesten van de overledenen.

Terre des Hommes werkt in het noorden van Tanzania aan het tegengaan van vrouwenbesnijdenis onder het Kuria-volk. Onderdeel van het programma is een noodopvang voor meisjes in de besnijdenisperiode. Daar krijgen ze onderwijs en een alternatieve overgangsrite tot vrouw. Dit jaar worden in de noodopvang zo’n vijfhonderd bedreigde meisjes verwacht.

Overeenkomst

In het district Tarime is dit jaar met tien van de twaalf Kuria-clanleiders een overeenkomst getekend om vrouwenbesnijdenis te beëindigen. ‘Goed nieuws’, aldus Terre des Hommes, ‘maar het moet zijn waarde gaan bewijzen.’