Schadecijfers door extreem weer in Europa en Nederland lopen in hoger tempo op

Ravage die storm Hans heeft aangericht in Noorwegen. Beeld Reuters

Deze week leidden overstromingen in Slovenië tot enkele miljarden aan schade, ging in Portugal 7 duizend hectare bos in vlammen op en moesten in Noorwegen 4 duizend mensen worden geëvacueerd vanwege storm Hans. In juli raakten in Noord-Italië meer dan 100 mensen gewond door hevige hagelbuien en brandde op Rhodos 18 duizend hectare bos af. De kosten van bosbranden worden geschat op zo’n 10 duizend euro per hectare.

Van 1980 tot en met 2021 is in de EU ruim 550 miljard euro schade geleden door extreem weer, blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA). Sinds 2012 is een stijgende lijn te zien. Er zijn nog geen cijfers bekend van na 2021, tot dusver een recordjaar. Dat komt grotendeels door de zomerse overstroming in België, Duitsland en Limburg. Weerschade ontstaat volgens EEA vooral bij uitersten: de 1 procent heftigste gebeurtenissen veroorzaakte een kwart van alle schade.

Extreme weersomstandigheden kostten Nederland van 2015 tot en met 2022 ongeveer een half miljard per jaar, vooral door schade aan huizen. Dat is tweeënhalf keer zoveel als in de acht jaar ervoor, aldus het Verbond van Verzekeraars. De schade door storm en hagel is sinds 2007 het sterkst gestegen. De duurste dag in de verzekeringscijfers is 23 juni 2016. Stenen als tennisballen richtten toen 667 miljoen euro schade aan, voornamelijk in Noord-Brabant.