Schade jaarwisseling 15 tot 20 miljoen euro (exclusief vonkenregen Scheveningen)

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste claims en de incidenten bij de Stichting Salvage, die eerste hulp biedt bij branden. Vorig jaar moesten de verzekeraars rond de 10 miljoen euro uitkeren na de jaarwisseling. Het grootste deel van de schade werd veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme. ‘Er waren deze jaarwisseling meer incidenten, zoals autobranden en woningbranden,’ zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het verbond. ‘De trend gaat dus de verkeerde kant op en dat baart ons zorgen.’

Het goede, relatief warme weer is volgens de verzekeraars wel een belangrijke verklaring voor de uitschieter. ‘Het was droog en niet erg koud. De ervaring leert dat men dan langer buiten blijft om vuurwerk af te steken,’ zegt Weurding. Maar ondanks het weer zijn de verzekeraars bezorgd over de trend die de verkeerde kant uitgaat. Vooral over het hoge aantal autobranden rondom de jaarwisseling. Eerder maakte de politie al bekend dat er dit jaar een grote stijging was van het aantal geweldsincidenten richting hulpverleners.

De verzekeraars hebben nog niet helder hoe groot de schade in Scheveningen bedraagt. Door het vreugdevuur op het strand ontstonden daar vuurtornado’s die een vonkenregen over het vissersdorp uitstortten. Daarbij ontstonden verschillende brandjes. Weurding: ‘Het gaat voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden.’ Hij adviseert gedupeerden om contact op te nemen met hun eigen verzekeraar. ‘Het is niet uit te sluiten dat die uiteindelijk zal proberen de rekening neer te leggen bij de verantwoordelijken, maar daarvoor wachten we nader onderzoek af.’