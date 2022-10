Schade aan kerncentrale hoeft geen ramp te betekenen

Beeld Rhonald Blommestijn

Een tijdje terug viste ik uit mijn archief een artikel over de ‘verontrustende terugkeer’ van kernenergie. Tijdens een klimaatconferentie had ‘de nucleaire industrie’ het namelijk gewaagd om kernenergie te presenteren als ‘een ‘veilige en schone’ manier om elektriciteit op te wekken’.

Toen ik die woorden schreef, in 2000, moest ik er niets van hebben. Ik verwees naar ‘het overweldigende bewijsmateriaal dat kernenergie niets goeds te brengen heeft voor mens en natuur’. Mijn slotzin: ‘Nu is het tijd om de nucleaire industrie om zeep te helpen, voordat ze de 21ste eeuw kan vergallen.’

Langzaam verdween mijn instinctieve afkeer van kernenergie. Door de jaren heen kreeg ik waardering voor het nut van CO2-vrije energie die, anders dan windmolens en zonnepanelen, níet afhankelijk is van het weer of van gascentrales. Dat leerde ik van vooraanstaande figuren uit de milieubeweging (zoals James Lovelock, Stewart Brand, George Monbiot) en de klimaatwetenschap (James Hansen, Tom Wigley).

De argwaan was echter niet helemaal verdwenen. Het kan toch flink misgaan...

‘Leugenaar!’

Nog in 2018 was ik voorzichtig toen ik op de laatste pagina’s van mijn boek De energietransitie opperde of kernenergie een optie was. ‘Veiligheid blijft een heikele kwestie’, schreef ik, en ‘de impact van een ongeval kan enorm zijn’. Jubelend was ik allerminst. Maar wanneer ik als spreker bij symposia over het klimaatbeleid voorstelde om kernenergie te overwegen, liepen mensen weleens boos de zaal uit. Een keer riep iemand onophoudelijk: ‘U bent een leugenaar!’

Om te onderzoeken wat wij nu met kernenergie moeten doen (en wat kernenergie met óns doet), ging ik een boek schrijven over de opkomst, ondergang en terugkeer van kernenergie. Gaandeweg leerde ik dat de werkelijkheid vaak botst met de beeldvorming. Sterker, veel van wat we denken zeker te weten, zit precies andersom. Het werd duidelijk wat de titel moest zijn: Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie.

En toen begon Poetin een oorlog met Oekraïne. Ineens werden kerncentrales deel van een strijdtoneel.

Oeps.

Russische soldaten bestormden de al lang gesloten kerncentrale bij Tsjernobyl. Daarna: wapengekletter bij de kerncentrale in Zaporizja. Oekraïners schoten met antitankraketten, Russen met raketwerpers. De schade bleef gelukkig beperkt.

In de zomer – het boek was bijna klaar – laaide de strijd op. Opnieuw werd er gevochten bij Zaporizja. Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat toeziet op vreedzaam gebruik van nucleaire technologie, sprak van ‘het zeer reële risico van een nucleaire ramp die de volksgezondheid en het milieu in Oekraïne en daarbuiten kan bedreigen’.

Wie wordt er niet een beetje bang van?

Meltdown in Fukushima

Zolang er wordt gevochten, kan er van alles gebeuren. Kernreactoren zijn weliswaar bestand tegen bommen, raketten en granaten, maar er is minder nodig voor een storing in het elektriciteitsnetwerk. Dan kan de koeling van de reactor wegvallen. Als de dieselgeneratoren het ook niet meer doen, en de batterijen zijn leeg, en de wateropslagtanks zijn kapot, en de brandweer krijgt het noodkoelsysteem niet aan de praat, dan kan na verloop van tijd een meltdown optreden, zoals gebeurde in Fukushima.

Een meltdown? Fukushima?! Beelden van een immense ramp doemen op. Wat gebeurde er precies?

In maart 2011 werd Japan opgeschud door een aardbeving, gevolgd door een onwaarschijnlijk zware zeebeving. Golven van tien tot wel veertig meter hoog raasden over land. Auto’s, huizen en complete dorpen spoelden weg. In het natuurgeweld stierven bijna twintigduizend mensen.

Bij de Daiichi-kerncentrale in Fukushima schakelden de reactoren vanzelf uit, maar er was een probleem. De stroom was uitgevallen, dus het water kon niet worden rondgepompt voor de koeling van de nog altijd hete splijtstofstaven. Een meltdown dreigde. En jawel, na een paar dagen was er een meltdown in drie reactoren. Tot in Tokio aan toe sloegen mensen op de vlucht. Weg hier!

Een evacuatie was toen al in gang gezet. Nog maandenlang kregen mensen ineens te horen dat ze moesten verhuizen. Bij elkaar ruim 150 duizend mensen verlieten huis en haard. Pas vele jaren later, na een peperdure schoonmaakactie, keerden de eersten terug.

Als Zaporizja hetzelfde wordt als Fukushima, mijn hemel, dan betekent dat een gigantische ramp. Toch?

Nul stralingsdoden

We pakken de beide rapporten erbij die komen van dé autoriteit: Unscear, het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties over straling. Het kernongeval, zo wordt duidelijk, gaf de volksgezondheid een flinke knauw. In 2014 berichtten de auteurs over ‘effecten als depressiviteit en posttraumatische stress’. In 2022 voegden ze daar aan toe: overmatige angst, drankproblemen, hoge bloeddruk, obesitas, diabetes en iets wat ze ‘nadelige psychologische gezondheidseffecten bij kinderen en hun moeders’ noemen.

Wie de berichtgeving over Fukushima terugleest, wordt gegrepen door de voortdurende dreiging van gevaar. Beeld Rhonald Blommestijn

Er is ook goed nieuws. In Japan, zo lezen we in het jongste rapport, komen aangeboren afwijkingen of hart- en vaatziekten niet ineens vaker voor. De toename van schildklierkanker wordt geheel toegeschreven aan grootschalige monitoring. Er is geen toename van leukemie, borstkanker of welke andere vorm van kanker dan ook die kan worden gerelateerd aan straling.

Komt die toename later nog dan? Nee, aldus Unscear. De stralingsdosis die de bevolking opliep, is namelijk ‘laag of zeer laag’. Bij de mensen die moesten evacueren, ging het dat eerste jaar om niet meer dan 10 millisievert. Dat is ruwweg wat we ontvangen bij een CT-scan van de buik. Dit is niet iets waarom iemand zich ongerust hoeft te maken.

Van de 25 duizend hulpverleners die na de meltdown in de kerncentrale werkten, overschreden er volgens Unscear een aantal de grens van 100 millisievert. Zij lopen nu een toegenomen risico om in de komende decennia te overlijden aan kanker. Hoeveel die kans toeneemt, is uitgerekend: bij 100 millisievert stijgt die kans van 30 procent naar 30,5 procent, bij de hoogst opgelopen dosis van bijna 700 millisievert stijgt die kans naar 33,5 procent.

Politici en advocaten harrewarren er nog over, maar de wetenschap is duidelijk: het aantal stralingsdoden vanwege Fukushima is nul.

Ontploffen als een atoombom

Nul. Het is bijna onvoorstelbaar. Al sinds de kerncentrale in de jaren vijftig, tussen alle angstaanjagende atoomproeven door, vanuit de Amerikaanse regering agressief aan de wereld werd opgedrongen, hebben we een schrikbeeld bij een ongeluk. Eén foutje en... Kan zo’n gebouw ontploffen als een atoombom? Bezwijken we dan aan straling, die onzichtbare sluipmoordenaar?

Mijn vakgenoten spelen een kwalijke rol in de beeldvorming. Journalisten schrijven over kernenergie alsof het onheil op de loer ligt. In de berichtgeving uit maart 2011 dwarrelde de tsunami met haar duizenden doden al snel naar de achtergrond. De aandacht verschoof van de natuurramp naar de kernramp. Wie de berichten uit die dagen terugleest, wordt gegrepen door de voortdurende dreiging van gevaar. De Japanse bevolking lijkt gedoemd.

Wacht... Ja, dát is het! Er zijn natuurlijk geen stralingsdoden in Fukushima dankzij de evacuatie.

Nee, dat is niet het geval. Het stralingsniveau in de wijde omtrek was altijd al vrij onschuldig. De mensen mochten pas terug als het niveau hoogstens 1 millisievert hoger was dan voorheen. Maar straling is altijd al overal om ons heen. Het komt uit de bodem en de kosmos. Het zit in ons voedsel en in bouwmaterialen. Op de ene plek is de achtergrondstraling hoger dan op de andere plek. Dat veilig geachte stralingsniveau in Fukushima ligt ónder het stralingsniveau waar ontelbare miljoenen mensen in Finland, Tsjechië, Engeland, Brazilië, China, India, Australië, Iran en tal van andere landen iedere dag mee leven, zonder nadelige effecten voor hun gezondheid.

Moeten we hen dan óók evacueren?

Zoals, ahum, wel vaker bij kernenergie zit het andersom: in Japan vielen doden vanwege de evacuatie. In de wanorde stierven al snel ‘meer dan vijftig ziekenhuispatiënten’ en ‘meer dan honderd bejaarden’, luidt het harde oordeel van Unscear. Zij konden de chaos niet aan, of waren per ongeluk achtergelaten in hun kamer, waar ze uitdroogden en wegkwijnden. Bij anderen werd de opgebouwde stress te veel. Negen jaar na de ramp bepaalde de Japanse overheid voor een drietal provincies het aantal doden vanwege de evacuatie en de bijkomende stress op 3.711.

Trok de tsunami in Japan een verontrustend spoor van vernietiging, dan trok het kernongeval een vernietigend spoor van verontrusting.

Gruwelijk, maar leerzaam experiment

Als – ja, áls – kernenergie een toekomst heeft, zal veel afhangen van de wijze waarop we reageren na een kernongeval, waar en wanneer het ook zal plaatsvinden. Fukushima is dan een gruwelijk, maar leerzaam experiment geweest.

Les 1: De angst voor straling is een grotere bedreiging voor de gezondheid dan straling zelf.

Les 2: Houd de evacuatie binnen proporties.

Dit zijn twee centrale boodschappen in de masterclasses die het RIVM aanbiedt aan bestuurders. Auteurs van een RIVM-rapport uit 2020 over beschermende maatregelen bij een kernongeval adviseren een betere afweging van voor- en nadelen van een evacuatie. Met instemming verwijzen ze naar een studie waarin staat dat de evacuatie in Fukushima ‘op wetenschappelijke en economische gronden niet gerechtvaardigd was’.

In een andere studie, eveneens onder leiding van Philip Thomas, professor aan de University of Bristol, werd geconcludeerd dat de evacuatie in Fukushima ‘buitensporig’ was. In een straal van een paar kilometer is een ontruiming nog verdedigbaar. Maar na een paar dagen, stellen Thomas en co, zou iedereen weer terug moeten kunnen keren; een korte evacuatie heeft de minste weerslag op het welzijn.

Ook de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) oordeelt inmiddels dat een evacuatie het liefst tot een week moet worden beperkt.

In een interview met The Financial Times noemde onderzoeksleider Thomas de evacuatie in Fukushima ‘een vergissing’. Thomas: ‘We zouden hebben aanbevolen om niemand te evacueren.’

Niemand.

De pleuris breekt uit

Wat gebeurt er als een meltdown optreedt in de kerncentrale bij Zaporizja? Dat is giswerk. Nature meldt dat de reactor een zogeheten ‘insluiting’ heeft, ofwel een constructie van gewapend beton. Volgens de JRC, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, beschikt de reactor bovendien over een systeem om bij een meltdown de gesmolten brandstof ‘binnenboord’ te houden. Dat zijn twee veiligheidsmaatregelen die er niet waren in Fukushima – en al helemaal niet in Tsjernobyl, maar zulke krakkemikkige reactoren bestaan al lang niet meer.

Het is dus maar de vraag of omwonenden van Zaporizja zullen worden blootgesteld aan straling. Als radioactiviteit al naar buiten komt, zal het vast nog minder zijn dan in Fukushima. Het effect van die stralingsdosis zal niet meetbaar zijn.

Eén ding is echter zeker: de pleuris breekt uit. Politici zullen hun burgers overmatig beschermen. Journalisten denken dat ze getuige zijn van wereldgeschiedenis. Bekende tegenstanders van kernenergie verschijnen in tv-studio’s en verzinnen de ergste scenario’s.

Japan was in 2011 onvoorbereid op een verwoestende tsunami. Politici realiseerden zich dat zij hun burgers niet hadden kunnen behoeden voor het natuurgeweld, maar nog wél voor straling uit een beschadigde kerncentrale. Hup, wegwezen!

Nu, 2022, is Europa onvoorbereid gebleken op Russische agressie. Schutterende politici kijken toe terwijl mannen, vrouwen en kinderen in Oekraïne sterven in een oorlog. Zij zullen de afleiding van een beschadigde kerncentrale ver weg ongetwijfeld aangrijpen voor kordaat optreden.

In september – mijn boek moest nu echt naar de drukker – bracht het IAEA een rapport uit over de laatste inspecties bij de kerncentrale van Zaporizja, die inmiddels niet meer levert aan het stroomnet. In het spotlicht van alle aandacht sprak topman Grossi gewichtig: ‘Er kan iets heel, heel rampzaligs gebeuren.’ De Telegraaf kopte dat een ‘kernramp dreigt’, het Algemeen Dagblad dat een ‘nucleaire catastrofe dreigt’. Dat blijft hangen.

In het rapport zelf stond dat alle veiligheidssystemen het gewoon doen. Eigenlijk was de schade vrij minimaal. Maar ja, de waarheid over kernenergie is zo schokkend weinig sensationeel, dat die zelden wordt opgemerkt.