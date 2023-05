Schaatser Jorrit Bergsma maakt eindexamen Fries: ‘Het is en blijft mijn memmetaal’

Eindexamenleerlingen in diepe concentratie. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

‘Best pittig’, luidt het eindoordeel van Jorrit Bergsma. ‘Het is eigenlijk de Friese versie van een examen Nederlands, en dat was vroeger ook al niet mijn sterkste punt.’

Neem de volgende vraag: is de beeldspraak ‘Eb en floed dogge mei’ een ferliking (vergelijking), metafoar (metafoor), metonymia (metonymie) of personifikaasje (personificatie)? Het vertalen van de teksten gaat de Friese schaatser soepel af, maar de vragen gaan ‘een flinke stap verder’, zegt hij. ‘Wat een metonymie betekent, dat moest ik echt even googlen.’ Een beetje valsspelen bracht hem gelukkig wel bij het goede antwoord: personifikaasje.

Jorrit Bergsma won in 2014 goud op de 10.000 meter in Sotsji. Beeld Getty Images

Bergsma weet wel iets van presteren onder druk. Zo won hij in 2014 olympisch goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de 10.000 meter en mocht hij zich drie keer wereldkampioen noemen op deze afstand. Na afloop deed hij interviews in zowel het Fries als het Nederlands. ‘Dan kreeg ik vaak te horen dat ik me in het Fries makkelijker uitdrukte, ik praatte nog sneller’, zegt Bergsma. ‘Het is en blijft mijn memmetaal (moedertaal). De taal waar ik mee ben opgegroeid, waarin ik met mijn ouders praat en die ik aan mijn kind leer.’

Het aantal eindexamenleerlingen Fries groeit de laatste jaren bescheiden; terwijl er in 2017 nog 110 leerlingen examen deden, waren dat er dit jaar 176. Het is belangrijk dat jonge mensen de taal blijven leren, vindt Bergsma. ‘Je merkt dat de kennis van de taal verwatert; hoe de Nederlandse taal verengelst, zo vernederlandst de Friese taal juist.’

De vergelijking tussen de topsport en de eindexamens is volgens hem makkelijk gemaakt. ‘Hoe ik me voelde tijdens mijn eigen eindexamens, zo voel ik me nog steeds voor mijn belangrijkste wedstrijden. Hoe goed je ook voorbereid bent, je blijft onzeker, maar je hebt de spanning ook nodig om te presteren.’ Als het er eindelijk op zit, overheerst bij Bergsma één gevoel dat veel leerlingen op deze laatste examendag herkennen: ‘Pure opluchting.’

Recordaantal examenklachten Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) kwam een recordaantal klachten binnen over de eindexamens. De teller is inmiddels de 300 duizend klachten gepasseerd; ruim 20 duizend meer dan vorig jaar. Het havo-examen geschiedenis kreeg veruit de meeste klachten (20.540), maar ook het vmbo-examen wiskunde (19.347) en het havo-examen Nederlands (17.808) scoorden hoog. Veel leerlingen voelden zich al onvoorbereid voordat de examens begonnen, zegt een woordvoerder van Laks, mede door het lerarentekort en de nasleep van de coronapandemie.