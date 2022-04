Sceptische Tweede Kamer hoopt op opheldering van Hugo de Jonge

Vnlnr: Baldwin Kramer, Yolanda van Setten en Gerrie Lenting van Deloitte dinsdag tijdens een technische briefing over het onderzoek naar de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance B.V. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De Jonge, minister van Volkshuisvesting in het huidige kabinet, besloot om zichzelf toch maar beschikbaar te stellen voor een debat met de Tweede Kamer op donderdag. Vorige week wees hij dat nog van de hand en nog steeds noemt de CDA’er het ‘staatsrechtelijk ongebruikelijk’ dat hij verantwoording moet afleggen over iets wat in een vorige regeerperiode op een andere portefeuille is gebeurd, maar nu kiest hij er toch voor om zelf uitleg te geven ‘over de vragen die zijn gerezen’.

Een belangrijke rol bij die koerswijziging speelde het nieuws dat De Jonge zijn privémail heeft gebruikt voor zakelijke communicatie, hoewel dat in strijd is met de adviezen in het handboek voor bewindspersonen. Tweede Kamerleden vrezen dat daardoor mogelijk informatie over de mondkapjesdeal verloren is gegaan.

Het is niet duidelijk of Deloitte, dat al maanden onderzoek doet naar de Sywert-deal, beschikt over de privémail van De Jonge. Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer weigerden de onderzoekers daar opheldering over te verschaffen. De vertegenwoordigers van Deloitte wilden alleen praten over de onderzoeksopzet en verder geen details prijsgeven. Eerder weigerde het kabinet ook al een feitenrelaas te verstrekken over de rol van De Jonge bij de transactie met Van Lienden, alhoewel de meerderheid van de Kamer daar om vroeg. Volgens het kabinet moet het onderzoek van Deloitte afgewacht worden.

De Jonge denkt niet aan aftreden

Zeker de oppositie is geïrriteerd over het gebrek aan medewerking. De hoop is nu dat De Jonge zelf volledige opheldering wil verschaffen over de vraag waarom hij altijd ontkende enige betrokkenheid te hebben met de Sywert-deal, terwijl uit whatsapp-verkeer blijkt dat hij zelf een topambtenaar aanspoorde om contact op te nemen met Van Lienden.

De Jonge rekent erop dat hij na het debat donderdag gewoon kan aanblijven als minister, vertelde hij dinsdag tegen journalisten, ondanks de twijfel die in de Tweede Kamer groeit over zijn betrouwbaarheid. Dat hij tegen alle adviezen in tot deze week veelvuldig gebruikmaakte van zijn privémail is volgens de CDA-minister slechts een bijzaak, zo valt in zijn omgeving te horen.

De Jonge erkende wel dat het ‘niet verstandig’ is geweest dat hij waarschuwingen over het gebruik van zijn onbeveiligde account in de wind sloeg. Volgens de CDA'er gebeurde dat alleen maar omdat zijn overheidsmail niet gebruiksvriendelijk is. Het ministerie van VWS zei maandag tegen De Volkskrant dat niet uitgesloten kan worden dat informatie, die onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) valt, verloren is gegaan door het gebruik van privémail. De Jonge noemde dat dinsdag ‘vergezocht’. ‘Het heeft helemaal niks met de Wob te maken.’