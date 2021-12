Save the Children meldt bloedbad in Myanmar, twee medewerkers vermist

Uitgebrande voertuigen na een aanval van het leger in Kayah, in het oosten van Myanmar. Beeld AP

De aanval vond plaats in de regio Kayah, in het oosten van Myanmar. Soldaten zouden mensen uit hun auto’s hebben gehaald, waarbij sommigen zouden zijn gearresteerd en anderen vermoord. Daarna werden hun lichamen verbrand, aldus Save the Children. Volgens een lid van de mensenrechtengroep Karenni Human Rights Group, die anoniem wil blijven, gaat het om burgers die voor het geweld in hun dorpen op de vlucht waren. In hun poging een vluchtelingenkamp te bereiken, zouden ze zijn aangevallen door het leger.

In diverse voertuigen lagen verkoolde lichamen, zo blijkt uit beelden op sociale media. Volgens tegenstanders van de militaire junta in Myanmar gaat het om zeker 27 lichamen. Het precieze aantal is volgens een getuige niet vast te stellen, omdat sommige lichamen te zeer verbrand zijn.

‘Terroristen’

De berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden. Het regime van Myanmar wil alleen bevestigen dat er doden zijn gevallen toen militairen zeven ‘verdachte’ voertuigen wilden stoppen. De krant Myanma Alinn, die door het leger gecontroleerd wordt, schreef dat het vrijdag in de gemeente Hpruso tot gevechten kwam tussen militairen en lokale verzetsstrijders. Daarbij werd volgens het leger een vrachtwagen met ‘terroristen’ beschoten.

De Britse ngo Save the Children meldde dat twee van haar personeelsleden spoorloos zijn verdwenen sinds die aanval. Ze waren voor vakantie op weg naar huis, maar raakten betrokken bij het incident en worden sindsdien vermist. ‘We hebben de bevestiging gekregen dat hun voertuig werd aangevallen en is uitgebrand’, zo verklaarde de organisatie.

Save the Children, dat sinds 1995 actief is in Myanmar, veroordeelt de aanval als een schending van het internationaal humanitair recht. De organisatie heeft een deel van haar activiteiten na het bloedbad onderbroken.

Politieke crisis

Myanmar verkeert in een diepe politieke crisis sinds het leger begin dit jaar een staatsgreep pleegde tegen de democratisch gekozen regering, omdat er fraude zou zijn gepleegd bij de parlementsverkiezingen van november 2020. Juntaleider generaal Min Aung Hlaing liet premier Aung San Suu Kyi en vrijwel de hele top van haar Nationale Liga voor Democratie oppakken of onder huisarrest plaatsen.

Sindsdien worden demonstraties met harde hand onderdrukt. Leger en politie schieten met scherp, en zetten dissidenten zonder proces gevangen. Daarbij zijn al zeker duizend mensen gedood en ruim achtduizend mensen opgepakt.