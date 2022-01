Satiricus Sjenderovitsj (bekend van de ‘Russische Spitting Image’) ontvlucht Rusland

Satiricus en schrijver Viktor Sjenderovitsj maakte in de jaren negentig naam met zijn tv-programma Koekly, een Russische versie van Spitting Image. Beeld Getty

Sjenderovitsj heeft niet gezegd naar welk land hij is uitgeweken. Op Facebook noemde hij zijn vertrek het resultaat van twintig jaar ‘eindeloze, overduidelijk misdadige campagne’ tegen hem.

De gevluchte schrijver maakte in de jaren negentig naam met zijn satirische tv-programma Koekly, een Russische versie van Spitting Image. Daarin werden politici op de hak genomen, inclusief de toenmalige president Boris Jeltsin, die als een dronkenlap werd opgevoerd. Ook zijn opvolger Poetin figureerde even in het programma als een leeghoofdige gewichtheffer, maar al snel liet het Kremlin weten dat dergelijke grappen niet op prijs werden gesteld. Kort daarna verdween Koekly helemaal van de buis.

Sjenderovitsj raakte daardoor het grote publiek kwijt. Hij zette zijn satirische aanvallen op Poetin voort in de schaarse onafhankelijke media in Rusland, maar kreeg steeds meer problemen met de autoriteiten. Uiteindelijk werd hij vorige maand tot ‘buitenlands agent’ verklaard, samen met twee leden van de meidenband Pussy Riot en een aantal andere kritische figuren.

De kok van Poetin

Het lijkt erop dat zijn kritiek op Prigozjin, die ook wel bekend staat als ‘de kok van Poetin’, Sjenderovitsj noodlottig is geworden. Vorig jaar werd hij in een civiele zaak door een rechtbank veroordeeld tot het betalen van 100 duizend roebel (1.100 euro) aan Prigozjin, omdat hij hem had bekritiseerd voor het optreden van diens huurlingenleger Wagner. Prigozjin heeft steeds ontkend dat het Russische huurlingenleger tot zijn zakenimperium behoort.

Wagner opereert als een soort schaduwleger van het Kremlin. De Russische huurlingen vochten onder meer mee aan de kant van de separatisten in Oekraïne. Ze hielpen ook de Syrische president Assad bij de burgeroorlog in diens land. De laatste tijd breiden ze vooral hun activiteiten in Afrika uit in ruil voor toegang tot de bodemschatten.

Prigozjin voerde de druk op Sjenderovitsj onlangs op door via zijn bedrijf Concord Management het Russische Openbaar Ministerie te vragen een strafrechtelijk proces tegen de schrijver te beginnen wegens laster. Sjenderovitsj is bang dat hij in afwachting van dat proces al gevangen zal worden gezet. Als hij zou worden veroordeeld, hangt hem vijf jaar cel boven het hoofd.

De afgelopen tijd is een reeks prominente critici van Poetin naar het buitenland gevlucht, onder wie vrijwel de hele top van de anti-corruptieorganisatie van oppositieleider Aleksej Navalny. Die zit al bijna een jaar vast in een strafkamp.