Satellietfoto’s tonen dat Noord-Korea zijn belangrijkste kerninstallatie blijft moderniseren

De kernreactor Yongbyon, zo’n honderd kilometer ten noorden van Pyongyang. Foto CNES/38 North

De bouwactiviteiten staan in schril contrast met de verzekering van Trump direct na zijn topontmoeting met Kim Jong-un dat Noord-Korea ‘niet langer een nucleair gevaar vormt’. Yongbyon is cruciaal voor Kim om zijn nucleaire arsenaal, dat nu bestaat uit zo’n veertig tot zestig kernwapens, te vergroten. Dankzij het plutonium van Yongbyon kon Noord-Korea ’s werelds negende kernmacht worden.

De satellietfoto’s zijn vrijgegeven door de gezaghebbende Amerikaanse denktank 38 North, die Noord-Korea nauwgezet volgt. Ze werden gemaakt op 21 juni, negen dagen na de top waarop Kim beloofde afstand te doen te doen van zijn kernwapens. Hoe dit moet gebeuren en binnen welke periode dit zal zijn, moet nog bepaald worden in onderhandelingen met de VS. Noord-Korea breekt dus geen belofte met de werkzaamheden bij Yongbyon.

De bouwactiviteiten laten echter zien dat Noord-Korea er niet over peinst om zijn nucleaire activiteiten voorlopig op een lager pitje te zetten. Vorige week bleek al dat Pyongyangs belangrijkste installatie om de motoren van langeafstandsraketten te testen, nog volledig intact was. Na de top zei Trump dat Noord-Korea, als gebaar van goede wil, al was begonnen met de ‘vernietiging van hun testcentrum voor raketmotoren’. Trump: ‘Zij blazen het op.’

Kim Jong-un bezoekt in 2016 het Sohae-testcentrum voor raketmotoren. Volgens president Trump is Noord-Korea begonnen met de ontmanteling van een belangrijk testcentrum. Mogelijk gaat het om Sohae. Foto AFP

Belangrijk gebaar

Hoewel Noord-Korea meerdere testcentra heeft, werd de Sohae-locatie genoemd als de meest waarschijnlijke installatie die Pyongyang ontmantelde. Sohae is Noord-Korea’s modernste testcentrum voor raketmotoren. De ontmanteling zou een belangrijk gebaar zijn van Kim richting Trump dat hij serieus is als het gaat om nucleaire ontwapening en het verbeteren van de relaties met de VS.

Uit de satellietfoto’s van Yongbyon blijkt dat de verbeteringen bij het nucleaire onderzoekscentrum, die al enige tijd gaande zijn, voortvarend worden aangepakt. Het gaat hier onder andere om aanpassingen aan de reactor die plutonium produceert en de constructie van diverse gebouwen. Van sommige, zoals bij een laboratorium, is niet duidelijk waarvoor ze dienen.

Uit de foto’s blijkt ook dat de activiteiten bij de fabriek waar uranium wordt verrijkt, nog altijd in snel tempo doorgaan. Noord-Korea probeert sinds enkele jaren ook langs een tweede weg kernwapens te maken: met hoogverrijkt uranium. De eerste atoombommen waren gemaakt met plutonium.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! Donald J. Trump

Winnen van tijd

‘Het doorgaan van de werkzaamheden bij Yongbyon moet niet in verband worden gebracht met Noord-Korea’s belofte tot nucleaire ontwapening’, waarschuwen 38 North-deskundige Frank Pabian en zijn collega’s. ‘Van de atoomwetenschappers mag verwacht worden dat ze doorgaan met hun werk, tot ze specifieke bevelen krijgen van Pyongyang.’

Maar dat Pyongyang, dat toch al flink krap bij is, prioriteit blijft geven aan het in stand houden en zelfs modernisering van de nucleaire installaties, ondanks de dooi in de relatie met de VS, moet een waarschuwing zijn aan Washington. Sommige Noord-Korea-deskundigen denken dat Kim nu slechts uit is op het winnen van tijd om zo zijn nucleaire arsenaal flink uit te breiden.

‘President Obama zei dat Noord-Korea onze grootste en gevaarlijkste probleem was’, twitterde Trump nadat hij was teruggekeerd van de top met Kim. ‘Niet langer: slaap lekker vannacht!’ Op woensdag probeerde minister van Buitenlandse Zaken Pompeo de geruststellende woorden van Trump over het gevaar dat van Pyongyang uitgaat, af te zwakken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij bedoelde te zeggen dat wij het gevaar dat Noord-Korea vormt, hebben verminderd.', aldus Pompeo in de Senaat.