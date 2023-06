Satellietbeelden wekken indruk dat in Belarus wordt gebouwd voor Wagner-milities

Satellietbeelden tonen een nieuw opgezette militaire basis in het zuidoosten van Minsk, Belarus. Beeld via Reuters

Voor het eerst zijn zijn er indicaties dat in Belarus voorbereidingen worden getroffen om soldaten van het Wagner-leger te huisvesten. Satellietbeelden van een legerbasis nabij Osipovitsji in Belarus laten zien dat er sinds het begin van deze week druk gebouwd wordt. Lokale beambten van de regio bevestigen in nieuwsberichten dat het voorbereidingen zijn voor de huisvesting van Wagner-troepen.

Op lege velden rondom gebouwen in het militaire kamp zijn van maandag op dinsdag tientallen kleine structuren verschenen, die qua vorm en opstelling overeenkomen met tenten voor militairen. De meest recente satellietbeelden van Planet Labs zijn van afgelopen dinsdag en niet van hoge kwaliteit, waardoor details lastig te zien zijn. Op woensdag en donderdag zijn er beelden op hogere resolutie gemaakt, maar vanwege bewolking in het gebied is daarop niets zichtbaar.

Verlaten militaire kampen

De muiterij van het Wagner-leger eindigde zaterdag onverwacht in een afspraak dat het privéleger in Rusland niet juridisch zou worden vervolgd. Die afspraak kwam tot stand met hulp van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, die bemiddelde tussen Wagner-leider Prigozjin en de Russische overheid. Als onderdeel van de deal moet het Wagner-leger Rusland verlaten en zich in Belarus vestigen. Loekasjenko meldde afgelopen dinsdag dat Wagner-leider Prigozjin dat al had gedaan.

Of en hoeveel Wagner-soldaten naar Belarus zijn vertrokken is tot nog toe onduidelijk. Zover bekend zijn er nog geen beelden beschikbaar van soldaten in Belarus. De satellietbeelden zijn een eerste indicatie dat er wel voorbereidingen worden getroffen voor huisvesting.

‘Volgens plan’

De legerbasis bij Osipovitsji zou achtduizend soldaten van Wagner moeten huisvesten, meldde het onafhankelijk Russisch medium Verstka. Het kamp ligt op 200 kilometer van de Oekraïens-Belarussische grens. Het zou gaan om een van meerdere kampen in Belarus, waar de militairen van Prigozjin terecht moeten komen. Een ambtenaar van het district waarin de legerbasis ligt, bevestigt aan een Belarussisch Telegram-kanaal dat ‘volgens plan’ wordt gewerkt aan de komst van Wagner-milities.

Loekasjenko meldde afgelopen dinsdag in zijn speech dat hij Wagner verlaten militaire kampen had aangeboden. ‘Er is een hek, alles is daar, ga je gang maar en zet er tenten neer’, zei de Belarussische president.