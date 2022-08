Satellietbeelden tonen verwoeste vliegtuigen op Russische vliegbasis op de Krim

De vliegbasis voor en na de explosies van afgelopen dinsdag.

De beelden, gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Planet Labs en gepubliceerd door meerdere internationale media, laten een groot verschroeid gebied zien op en rond het vliegveld. Acht vliegtuigen, die buiten de hangar stonden opgesteld, zijn op de foto’s na de explosie geheel of grotendeels verwoest. Zeker twee gebouwen op de basis liggen in puin.

Bovendien blijkt volgens The New York Times, die de beelden analyseerde, dat er meerdere losse explosies hebben plaatsgevonden. Op de beelden zijn drie kraters op verschillende plekken te zien. Getuigen op de Krim meldden dinsdag aan persbureau Reuters ten minste twaalf explosies, waarvan zeker één zeer zware. Op sociale media doken al snel video’s en foto’s op van meerdere ontploffingen en van grote rookwolken boven de basis.

Het bewijs uit de satellietbeelden gaat lijnrecht in tegen de lezing die het Kremlin geeft over de explosies op hun militaire vliegbasis Saky, dat aan de westkust ligt van de door Rusland geannexeerde Krim. Het Russische ministerie van Defensie bevestigde de explosies dinsdag, maar ontkende dat er gevechtsvliegtuigen of ander militair materieel beschadigd was geraakt.

Volgens de Russen waren de explosies het gevolg van een ongeluk met opgeslagen munitie door onvoorzichtigheid van het personeel. Ook die lezing lijkt minder waarschijnlijk nu uit de beelden blijkt dat er op zeker drie plekken grote explosies waren. Ben Wallace, de minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk, zei tegen de BBC dat meerdere explosies eerder wijzen op een gerichte aanval dan op een ongeluk.

Weinig duidelijkheid

Toch blijft de oorzaak ook na analyse van de beelden met mysteries omgeven. De verklaringen van Oekraïne geven weinig duidelijkheid. Aanvankelijk leek Kyiv de aanval op de Krim te claimen en sprak de adviseur van president Zelensky over een nieuwe fase van de oorlog. Even later ontkende de regering juist alle betrokkenheid. In zijn dagelijkse speech claimde Zelensky woensdag dat Rusland ‘negen gevechtsvliegtuigen’ heeft verloren op de Krim, maar hij zei er opnieuw niet bij of het om een Oekraïense aanval gaat.

De Oekraïense overheid lijkt de onduidelijkheid in haar voordeel te gebruiken en probeert angst onder de Russen op de Krim aan te wakkeren. Het ministerie van Defensie deelde donderdagochtend een video waarin te zien is hoe Russische toeristen op de Krim in paniek zijn na de explosies. ‘Tenzij ze een onaangenaam hete zomervakantie willen, adviseren we onze gewaardeerde Russische gasten om de Oekraïense Krim niet te bezoeken’, schrijft het ministerie.

De verwoestingen op het Russische vliegveld kunnen gevolgen hebben voor het verdere verloop van de Russische invasie in Oekraïne. De Russen voerden vanaf de basis, die op zo’n 200 kilometer van het zuidelijke front ligt, luchtaanvallen uit op de Oekraïners. Door de grote schade lijkt het onwaarschijnlijk dat ze die aanvallen op korte termijn kunnen hervatten. Daarnaast lijden de Russen hoogstwaarschijnlijk grote materiële en financiële schade. De acht Su-24- en Su-30-gevechtsvliegtuigen die waarschijnlijk verloren zijn gegaan, kosten per stuk tientallen miljoenen euro’s.