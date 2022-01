Sassoli bracht zijn links-katholieke waarden mee naar Brussel

David Sassoli bij de uitreiking van de Sacharovprijs in Straatsburg, op 15 december 2021. Beeld REUTERS

Iedere Italiaan van boven de dertig kent het gezicht van David Sassoli (1956), die jarenlang het achtuurjournaal van de publieke omroep RAI presenteerde – hij was de Philip Freriks van Italië. Sassoli werd geboren in Florence en bleef supporter van voetbalclub Fiorentina, al groeide hij op in Rome vanwege het werk van zijn vader, die ook journalist was.

Als vijftiger verruilde Sassoli de tv-journalistiek voor de Europese politiek. Brussel was een logische keus voor een overtuigd Europeaan als hij, legt goede vriendin Constanze Reuscher uit. Ze leerde Sassoli kennen toen ze in 1990 als jonge correspondent voor een Duits nieuwsagentschap naar Rome verhuisde. Het waren onstuimige jaren vol maffiageweld, een grootschalig onderzoek naar corruptie onder politici en de politieke entree van Silvio Berlusconi.

‘In het begin begreep ik niet veel van de Italiaanse politiek’, herinnert Reuscher zich. Sassoli werkte op een kantoor vlakbij, waar hij zich voor dagblad Il Giorno ook bezighield met politiek. ‘Dan zei hij: kom, we gaan lunchen, en legde hij het me allemaal met engelengeduld uit.’ Dat deed hij uit vriendelijkheid, maar ook in de hoop dat het Duitse publiek zo meer begrip zou krijgen voor Italië. Verdere Europese integratie was voor hem de enige weg.

Ook voor de Italiaanse tv-kijker was Sassoli een vertrouwd en vriendelijk gezicht: zijn populariteit betaalde zich uit in ruim 400.000 voorkeursstemmen bij de Europese verkiezingen in 2009. Het leverde hem een zetel in het Europees parlement op, waar hij namens de Partito Democratico deel uitmaakte van de fractie van sociaaldemocraten.

Katholiek

Sassoli was behalve een uitgesproken Europeaan ook een overtuigd katholiek, maar wel een van linkse snit. Hij sprak zich regelmatig uit over het ontbreken van een coherent Europees vluchtelingenbeleid en was daarbij niet bang voor het verwijt van moralisme.

Zo hekelde hij in juni nog EU-lidstaten die een gezamenlijke aanpak blokkeerden, volgens hem uit angst voor electorale afstraffing in hun thuisland: ‘Het is moreel onacceptabel dat we het Europese asielbeleid laten afhangen van verkiezingscampagnes in afzonderlijke lidstaten.’

Eén keer overwoog Sassoli een terugkeer naar zijn thuisland, waar hij hoe dan ook vaak bleef komen en uiteindelijk ook overleed. In 2013 deed de Europarlementariër een gooi naar het burgemeesterschap van Rome, maar al in de voorverkiezingen moest hij zijn meerdere erkennen in partijgenoot Ignazio Marino, de latere winnaar.

Ook in de Brusselse politiek stuitte hij op beperkingen. Zo was Sassoli een begenadigd spreker, maar sprak hij altijd in het Italiaans, en verliep zelfs de communicatie in zijn werkkamer via een tolk. Bovendien vond een groot deel van zijn voorzitterschap plaats tijdens de pandemie, en was hij dus veroordeeld tot onlinevergaderingen en -stemmingen: een digitale omslag die mede dankzij Sassoli’s inzet überhaupt mogelijk werd.

De verkiezing tot parlementsvoorzitter had hij nooit verwacht te winnen, zegt Reuscher. Ze oppert dat Sassoli misschien wel iets ‘te beleefd’ was voor zowel de televisiejournalistiek als de politiek. ‘Hij was verlegen en lief, totaal geen narcist.’

Hetzelfde beeld rijst op uit de woorden van PvdA-eurofractieleider Agnes Jongerius, als ze hem vergelijkt met zijn eveneens Italiaanse voorganger Antonio Tajani: ‘Sassoli was heel anders dan Tajani, die met de borst vooruit door de gangen paradeerde. Hij had ook minder vierkante meters ego dan Martin Schulz.’

Solidaire visie

De reacties op Sassoli’s dood stroomden dinsdag binnen vanuit alle hoeken van zijn geliefde continent. Paus Franciscus prees de politicus vanwege zijn ‘solidaire visie op de Europese gemeenschap’. De EU-instituties in Brussel en Straatsburg hielden een minuut stilte en ook het Italiaans parlement stond uitgebreid stil bij het overlijden van Sassoli. Premier Mario Draghi prees Sassoli als ‘een verdediger van de Europese waarden en de rechten van de zwaksten’.

Mensen eren David Sassoli met een minuut stilte bij het Europees Parlement in Brussel. Beeld AP

Sassoli was niet alleen fel als het over asiel en migratie ging, maar beet zich ook vast in andere mensenrechtendossiers en rechtsstatelijke kwesties. Zo zat hij bovenop de EU-aanpak van de ondermijning van de rechtsstaat in Polen en Hongarije.

Die politieke focus paste bij zijn oude opvattingen, zegt Reuscher. Ze herinnert zich hoe Sassoli meer dan dertig jaar geleden, aan de lunchtafel in het oude centrum van Rome, al hamerde op het belang van de Europese Unie als waardengemeenschap.

Tijdens een van zijn laatste publieke optredens reikte Sassoli in december de Sacharov-prijs uit aan de Russische oppositiepoliticus Aleksei Navalny. De parlementsvoorzitter leek toen hersteld van een hevige longontsteking door de legionellabacterie, die hem in september in het ziekenhuis had doen belanden.

Op Tweede Kerstdag werd de Italiaan opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, ditmaal vanwege problemen met zijn immuunsysteem. Sassoli onderging tien jaar geleden een beenmergtransplantatie. Hij overleed dinsdagnacht in een oncologische kliniek in Noord-Italië. David Sassoli was getrouwd en vader van twee kinderen.

Met medewerking van Marc Peeperkorn