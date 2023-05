Sarkozy verliest hoger beroep in corruptiezaak, mag straf thuis uitzitten met enkelband

Oud-president Nicolas Sarkozy bij het verlaten van het hof in Parijs woensdag. Beeld Benoit Tessier / Reuters

Sarkozy, die van 2007 tot 2012 de president van Frankrijk was, werd in 2021 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Ook mocht hij drie jaar lang geen openbaar ambt bekleden. In 2014 zou hij via een geheime telefoonlijn hebben gepoogd informatie over een inmiddels vervallen zaak los te krijgen bij een rechter door te suggereren dat hij de rechter een prestigieuze baan kon bezorgen.

De oud-president betwistte de beschuldigingen en ging onmiddellijk in beroep tegen zijn veroordeling. Op de eerste dag van de zitting in hoger beroep in december vorig jaar zei hij dat hij ‘nooit iemand had gecorrumpeerd’. Zijn hoger beroep ten spijt werd het vonnis van de rechtbank woensdag door het hof in Parijs gehandhaafd, waarop hij verklaarde opnieuw tegen het vonnis in beroep te gaan bij het Franse Hooggerechtshof. Sarkozy is de eerste voormalige president in het naoorlogse Frankrijk die een vrijheidsstraf kreeg opgelegd vanwege corruptie.

‘Bling-bling’

De 68-jarige Sarkozy is verwikkeld in meerdere juridische zaken sinds zijn aftreden als president. In november 2023 wordt het hoger beroep van de zogenaamde Bygmalion-zaak behandeld. Hierin werd hij in eerste aanleg tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De openbaar aanklager beschuldigde Sarkozy en zijn team ervan bijna het dubbele van het wettelijk toegestane budget te hebben uitgegeven aan zijn herverkiezingscampagne in 2012, die hij verloor van François Hollande. Dit zou gebeurd zijn met behulp van vervalste facturen. Sarkozy zelf ontkent alles.

Afgelopen donderdag maakten Franse aanklagers na tien jaar onderzoek bekend nog een andere zaak tegen Sarkozy te willen openen. Deze gaat over een vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Sarkozy en twaalf anderen worden ervan beschuldigd te hebben aangeklopt bij het regime van de toenmalige Libische leider Kadhafi voor miljoenen euro’s. Het is nu aan de Franse rechters om te beslissen of er daadwerkelijk een proces komt.

Als president diende Sarkozy één termijn van vijf jaar. Hij voerde een hard anti-immigratiebeleid en probeerde de Franse economie te hervormen tijdens een presidentschap dat werd overschaduwd door de wereldwijde financiële crisis. Critici gaven hem de bijnaam ‘bling-bling’ vanwege zijn celebrity-imago, en zijn zelfingenomen en hyperactieve leiderschapsstijl.