‘Sarina Wiegman kan als eerste Nederlandse coach een WK-finale winnen, dat zou bijzonder zijn’

De Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman op het veld met het Engelse team. Beeld REUTERS

Dag Dirk Jacob, er is nog één wedstrijd te spelen op het WK. Heeft het tot nu toe aan je verwachtingen voldaan?

‘Het heeft me zelfs positief verrast. Dit was het eerste WK voor vrouwen waaraan 32 landen meededen. Vooraf vreesden veel mensen dat het tot hoge uitslagen zou leiden. Die zijn er ook wel geweest, de hoogste uitslag was 7-0 bij Nederland-Vietnam. Dat is niet weinig, maar over het algemeen vielen kleinere landen juist positief op.

‘Ik heb zelf echt genoten van Colombia, dat was voor mij de grootste verrassing. Dat land won van Duitsland, een van de redenen waarom de Duitsers al na de groepsfase naar huis moesten. Ik had wel verwacht dat Duitsland verder zou komen, vorig jaar stond die ploeg nog in de finale van het EK.

‘Nigeria vond ik ook fantastisch in de achtste finale, die kregen Engeland bijna op de knieën. Pas na strafschoppen gingen de Engelsen door. Landen als Jamaica en Haïti hebben het ook goed gedaan, hoewel die toch snel zijn uitgeschakeld. En Marokko natuurlijk, dat onverwacht de groepsfase overleefde.’

Nederland en de Verenigde Staten, de finalisten van het vorige WK, kwamen er niet aan te pas. Is dat geen verrassing?

‘Dat Nederland het niet heeft gehaald, verbaast me niet. Van tevoren leek de kwartfinale mij haalbaar, maar ik achtte de kans ook groot dat ze daar zouden worden uitgeschakeld. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het begin was helemaal niet slecht, maar daarna zat er te weinig ontwikkeling in om echt te ver te komen.

‘De verwachting was ook dat Amerika niet zo oppermachtig zou zijn als vier jaar geleden. Dat is gebleken, de Amerikanen hebben een stap terug gedaan. Ze zijn uitgeschakeld door Zweden na strafschoppen, dat kan nog gebeuren, de Zweden zijn uiteindelijk derde geworden, maar het hele toernooi was het team al zoekende.

‘Nu komen er in de finale twee Europese landen bovendrijven, die wel tot de favorieten hoorden. Engeland en Spanje horen wel echt bij de top-5 van de wereld.’

Wat voor ploegen zijn Engeland en Spanje?

‘Het zijn allebei ploegen die willen voetballen en zelf de bal willen hebben. Spanje is nog iets meer balverliefd dan Engeland. Van het Spaanse spel wordt weleens gezegd dat ze zo graag de bal willen hebben, dat ze vergeten te scoren. Dat geldt voor de mannen, en ook voor de vrouwen. Vaak hebben ze 60 of 70 procent balbezit.

‘Dat ligt bij Engeland wat lager, maar zij willen wel verzorgd spelen. De Engelsen zijn doortastender, dat heeft de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman er echt in gebracht. Zij heeft er altijd op gehamerd: we moeten meedogenloos zijn. De kansen die we krijgen, moeten er gewoon in. Zo heeft Wiegman van een ploeg die altijd strandde in de halve finale, nu een ploeg gesmeed die kampioen kan worden. Als ik zou moeten gokken, zou ik mijn geld inzetten op Engeland.’

Allemaal juichen voor Wiegman en Engeland dus?

‘Voetbal is een sport die vaak door een nationale bril wordt bekeken, en Wiegman is het Nederlandse tintje aan deze finale. Ze kan de eerste Nederlandse coach worden die een WK-finale wint, dat zou heel bijzonder zijn. Ik heb zelf geen favoriete ploeg, maar Wiegman staat voor de vierde keer in zes jaar tijd in de finale. Dat is geen toeval meer, daar kun je alleen maar bewondering hebben’

Waar Wiegman een eenheid heeft gemaakt van Engeland, heeft de Spaanse coach Jorge Vilda juist ruzie met een deel van zijn spelers.

‘Klopt, de helft van het team is ontevreden over hem en zijn beleid. Dat heeft het afgelopen jaar tot veel discussies en conflicten geleid, ook tussen spelers onderling. Er is een groep rebellen, van wie een deel niet mee is gegaan naar het WK. Dat zit al niet lekker. En dan heb je ook nog spelers die geselecteerd zijn omdat die rebellen thuis zitten.

‘Kort voor het WK sprak een aantal spelers helemaal niet met elkaar. Uiteindelijk hebben ze gedacht: als we willen winnen, moeten we het samen doen. Het is knap dat ze nu de finale hebben gehaald. Het zegt ook iets over hoeveel goede spelers ze in Spanje hebben.’

Is dat dan ook het grote verschil met Nederland?

‘Ja, bij zowel Spanje als Engeland is de kwaliteit in de breedte veel groter. Het zijn natuurlijk grotere landen met meer spelers. Maar hun competities, vooral de Engelse, zijn ook beter. Spanje heeft één topploeg, Barcelona, die ook in Europa goed presteert. Real Madrid probeert die achterstand nu in te halen.

‘De Engelse en Spaanse voetbalsters spelen dus elke week, of in ieder geval geregeld, wedstrijden op hoog niveau. Van de Nederlandse selectie speelt de helft in Nederland, hun ploegen komen de laatste jaren niet verder dan de voorronde van de Champions League. Die zijn dus veel minder gewend aan het spelen van topwedstrijden.

‘Wiegman heeft dat goed gezien. Ze heeft met Nederland veel successen behaald, maar de rek was er wel uit. Met Engeland kan ze nu misschien wel de wereldtitel halen, wat met Oranje net niet is gelukt.’