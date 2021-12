Sarah Weddington baande pad voor legalisering abortus in de VS

Met ‘Roe v. Wade’ schreef advocaat Sarah Weddington geschiedenis, uitgerekend in de staat Texas waar de klok nu bijna 50 jaar terug in de tijd dreigt te worden gedraaid.

‘Wat ik verder in mijn leven ook zal doen, boven mijn necrologie zal altijd de kop komen te staan: advocaat van Roe v Wade overleden’, voorspelde Sarah Weddington ooit in een interview met de Britse krant The Guardian. En inderdaad, nadat Weddington zondag op 76-jarige leeftijd was overleden, ging het steeds over haar befaamde overwinning bij het Hooggerechtshof die de weg vrijmaakte voor de legalisering van abortus in de Verenigde Staten.

Weddington was nog maar net afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Texas, toen ze werd benaderd door een jonge vrouw die abortus wilde laten plegen nadat ze voor de derde keer zwanger was geraakt. Dat was begin jaren zeventig nog streng verboden in Texas, tenzij het leven van de moeder gevaar liep. Ook in de rest van de Verenigde Staten golden soortgelijke verboden.

Samen met Linda Coffee, ook een beginnende advocaat die ze nog uit de collegebanken kende, besloot ze het op te nemen voor de vrouw, die in de rechtbankstukken werd aangeduid als Jane Roe, maar in werkelijkheid Norma McCorvey heette.

Zeldzaam in de advocatuur

Weddington en Coffee hadden zich na hun afstuderen aangesloten bij een groepje vrouwelijke juristen die advies gaven over geboortebeperking. Vrouwen waren indertijd nog zeldzaam in de advocatuur in het conservatieve Texas. Op de universiteit was Weddington een van de veertig vrouwelijke studenten in haar jaar te midden van liefst 1.600 mannen. En ook al waren ze met klinkende cijfers afgestudeerd, vrouwelijke advocaten waren toen nog niet welkom bij Texaanse advocatenkantoren.

Voor Weddington, die afkomstig was uit een conservatief stadje waar haar vader dominee was, speelde ook een persoonlijk motief mee. In haar autobiografie, A Question of Choice, onthulde Weddington vele jaren later dat zij zelf als studente ongewenst zwanger was geraakt en naar Mexico was gegaan om abortus te ondergaan in een kliniek. Toen ze onder narcose werd gebracht, kon ze maar aan één ding denken: ‘Ik hoop dat niemand hier ooit achter komt.’ Van die schaamte hoopte ze talloze Amerikaanse vrouwen met de rechtszaak te bevrijden.

Weddington en Coffee wonnen hun eerste rechtszaak waarin zij betoogden dat het Texaanse verbod in strijd was met het in de grondwet verankerde recht op privacy. Maar de openbaar aanklager van het district Dallas, Henry Wade, weigerde zich bij die uitspraak neer te leggen, waarna de zaak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof belandde waar Weddington als advocaat voor Jane Roe optrad.

Mijlpaal voor vrouwenrechten

De zaak voor het Hooggerechtshof liep uit op een klinkende overwinning voor Weddington en een mijlpaal voor de vrouwenrechten in de VS. Het Hof verklaarde het Texaanse verbod in 1973 met zeven tegen twee stemmen ongrondwettig. Voor McCorvey kwam de uitspraak te laat. Haar kind was inmiddels lang en breed geboren. Na de geboorte stond ze haar kind af voor adoptie, iets waarvan ze later spijt kreeg evenals van haar rol in het legaliseren van abortus.

Bij haar collega’s, onder wie de latere gouverneur van Texas Ann Richards, stond Weddington bekend als een uiterst serieus en gedreven persoon. ‘Het is niet dat Sarah geen gevoel voor humor heeft, het is alleen zo dat je altijd moet zeggen: ‘Sarah, dit is een grap’, en dan gaat ze lachen’, typeerde Richards haar.

Jarenlang zat Weddington voor de Democraten in de volksvertegenwoordiging van Texas, waar ze zich inzette voor slachtoffers van verkrachting en huiselijk geweld. Als lid van het parlement kreeg ze de kans wraak te nemen op een jurist die haar ooit een baan had geweigerd met het argument: ‘Wat moeten we onze vrouwen zeggen als we jou aannemen?’ Later blokkeerde ze zijn benoeming tot rechter.

Ze werkte vervolgens als hoofd van de juridische afdeling van het ministerie van Landbouw, als adviseur voor vrouwenzaken onder president Jimmy Carter en als rechtendocent aan de Universiteit van Texas.

Steun van alle kanten

In haar autobiografie merkte Weddington bescheiden op dat zij Roe v Wade niet in haar eentje had gewonnen. Ze kreeg steun van allerlei kanten, en bovendien: ‘Als ik het niet had gedaan, had iemand anders het wel gedaan’.

Toch bleef haar leven in het teken van de abortusuitspraak staan, ook al omdat het historische vonnis van het Hooggerechtshof altijd omstreden is gebleven. Toen president Trump vlak na zijn aantreden in 2017 de oerconservatieve rechter Neil Gorsuch in het Hof benoemde, begon Weddington zich serieus zorgen te maken of Roe v Wade wel overeind zal blijven. ‘Eén nieuwe rechter zal niet zoveel verschil maken, maar twee of drie wel’, voorspelde zij in een interview met The Guardian.

Wrang genoeg zag ze juist in haar laatste dagen haar erfenis wankelen, nu het Hof, uitgebreid met drie nieuwe conservatieve leden, zich buigt over twee strenge abortuswetten, in Mississippi en de staat waar het allemaal begon: Texas.