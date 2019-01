Saoedische vrouwen krijgen voortaan sms als hun man van ze is gescheiden

Vrouwen in Saoedi-Arabië moeten voortaan per sms worden ingelicht als hun man van hen is gescheiden. Omdat mannen hun echtgenote niets hoeven te vertellen als zij het huwelijk willen ontbinden, gebeurde het soms dat een vrouw niet eens wist dat er iets was veranderd. Hierdoor kreeg zij geen kans om bijvoorbeeld alimentatie te vragen.

Volgens advocate Somayya al-Hindi zijn er veel zaken voor de rechter gekomen waarbij vrouwen bij hun ex bleven wonen, en hij toegang bleef houden tot bijvoorbeeld haar bankrekening of andere bezittingen, omdat zij niet wist dat hun huwelijkse staat was gewijzigd. ‘Daar komt nu een eind aan’, zegt ze volgens de zender Al Jazeera tegen een lokale krant.

Vanaf zondag krijgen vrouwen een smsje zodra de scheiding door de rechtbank is uitgesproken. Hierin moet ook het dossiernummer van hun zaak worden vermeld.

Hervormingen

De maatregel is onderdeel van een reeks hervormingen die kroonprins Mohammed bin Salman heeft ingevoerd. Hij wil Saoedi-Arabië moderniseren, de economie minder afhankelijk maken van olie, en het leven aangenamer maken voor de jeugdige bevolking. Hij zorgde ervoor dat vrouwen nu mogen autorijden, dat er bioscopen zijn geopend, en dat vrouwen voetbalwedstrijden mogen bijwonen.

Tegelijkertijd treedt hij snoeihard op tegen iedereen die kritiek tegen hem heeft. Sinds zijn aantreden in 2017 zijn er tientallen intellectuelen, activisten en geestelijken achter de tralies belandt. Eind vorig jaar werd de kroonprins het middelpunt van een internationaal schandaal: de Saoedische journalist Jamal Khashoggi zou in opdracht van de kroonprins zijn geëxecuteerd op het Saoedische consulaat in Istanbul, Turkije.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Beeld REUTERS

Bovendien is er in het land nog steeds sprake van grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo mogen vrouwen nog steeds vrijwel niets ondernemen zonder de toestemming van een mannelijke voogd, meestal hun vader, hun echtgenoot of hun broer.

Bang voor familie

Een tragisch voorbeeld van waartoe de excessen kunnen leiden, is de situatie van Rahaf Mohammed al-Qunun. Deze jonge vrouw zou afgelopen weekeinde tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit op de vlucht zijn geslagen, en nu vastzitten in Thailand. Ze vertelde de BBC zondag dat ze de islam heeft afgezworen, en vreesde dat ze hiervoor door haar familie vermoord zou worden.

Rahaf was onderweg naar Australië, maar werd tijdens een overstap in Bangkok tegengehouden omdat ze geen visum voor Thailand zou hebben – wat een opmerkelijk verhaal is, omdat zij voor een overstap helemaal geen visum nodig heeft. De Thaise politie heeft tegenover de BBC wel bevestigd dat zij proberen Rahaf weer op het vliegtuig terug te zetten. De jonge vrouw probeert via sociale media aandacht te krijgen voor haar situatie.

18 year old Saudi woman Rahaf Mohammed Al-Qunun is being held at #Bangkok airport, her passport confiscated by #SaudiArabia which prevented her from continuing to #Australia. She wants to seek asylum, fears she will be killed if forced back to #Riyadh. Needs access to #UNHCR! pic.twitter.com/7yEGI1KKcb Phil Robertson

De zaak doet denken aan die van een andere Saoedische vrouw die in april 2017 onderweg was naar Australië, en tijdens een overstap op de Filipijnen door haar familie weer mee naar huis werd genomen. Met de telefoon van een Canadese toerist wist de 24-jarige Dina Ali Lasloom een video te versturen, waarin ze vertelde bang te zijn te worden vermoord door haar familie. Het is onbekend wat er later in Saoedi-Arabië met haar is gebeurd.