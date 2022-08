Saoedische vrouw krijgt 34 jaar cel omdat zij activisten volgt en retweet

De Saoedische activist Salma al-Shehab met haar gezin. Beeld ESOHR

Al-Shehab is een specialist mond- en tandheelkunde, moeder van twee jonge kinderen, en werkte aan de Universiteit van Leeds in het Verenigd Koninkrijk aan haar promotie. Ze ging vorig jaar op vakantie naar haar vaderland. Daar werd Al-Shebab in januari 2021 gearresteerd en in eerste instantie veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf omdat ze sociale media gebruikte ‘om de openbare orde te verstoren en de veiligheid van de staat te destabiliseren’.

De vrouw ging in hoger beroep en stelde daar dat zij een brandschoon strafblad had, gewoon onder haar echte naam op sociale media actief was, hier ook foto’s van haar kinderen plaatste, en relatief weinig (2.500) volgers had. Hoe kon zij in vredesnaam een veiligheidsrisico vormen?

Andere misdaden

Afgelopen maandag werd bekend welke straf Al-Shebab in hoger beroep kreeg: 34 jaar cel, gevolgd door een reisverbod van nog eens 34 jaar. De aanklager had de rechter gevraagd bij zijn oordeel ook naar andere mogelijke misdaden te kijken, en volgens de Britse krant The Guardian gaat het daarbij onder meer om ‘hulp aan mensen die de openbare orde proberen te verstoren door hun Twitter-accounts te volgen en hun berichten te retweeten’.

De aanklachten klinken bekend: activisten die zich in het Saoedische koninkrijk uitspreken, worden er vaker van beschuldigd verdeeldheid te zaaien en de openbare orde te verstoren. Protest wordt in het land niet geaccepteerd, zeker niet als om de kroonprins, Mohammed bin Salman gaat, of om kwesties waar hij zich hard voor maakt.

Verbijsterd

Mensenrechtenactivisten wereldwijd hebben verbijsterd gereageerd op het vonnis: de zwaarste straf die ooit aan een activist is opgelegd. Volgens de Europees-Saoedische Organisatie voor Mensenrechten wordt hiermee bevestigd dat het land ‘iedereen die op sociale media om hervormingen vraagt, behandelt als terroristen’.

De afgelopen jaren zijn er wel enkele hervormingen doorgevoerd door MBS, zoals kroonprins Bin-Salman genoemd wordt: vrouwen mogen nu autorijden, er zijn bioscopen geopend, muziekfestivals worden toegestaan en de rol van de religieuze politie is ingeperkt. Maar de activisten die hiervoor hebben geijverd, zitten nog steeds achter de tralies, of zuchten onder huisarrest. Met de veroordeling van Al-Shebab wordt nogmaals onderstreept dat dergelijke hervormingen puur cosmetisch zijn, stelt de Europees-Saoedische organisatie.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salam ontvangt de Amerikaanse president Joe Biden met een 'boks'. Beeld AP

De zaak volgt luttele weken nadat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek bracht aan Saoedi-Arabië. Dit was al omstreden omdat Biden eerder beloofd om MBS, die volgens de CIA opdracht heeft gegeven voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi, als ‘een paria’ te behandelen. Het Witte Huis verklaarde na afloop dat Biden ‘zijn zorgen over de mensenrechten in Saoedi-Arabië ter sprake had gebracht’, en dat MBS hem had toegezegd erop toe te zien dat deze niet meer zouden plaatsvinden.