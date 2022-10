Saoedische kroonprins claimt dat hij niet meer vervolgd kan worden voor moord op Khashoggi

De nieuwe premier van Saoedi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman. Beeld Reuters

Volgens zijn advocaten geniet hij hierdoor immuniteit voor vervolging.

Hatice Cengiz, de weduwe van Khashoggi, heeft in de VS een zaak tegen Bin Salman aangespannen, het land waar haar geliefde woonde en voor de krant The Washington Post werkte. Toen de journalist in oktober 2018 bij het Saoedische consulaat in Istanboel naar binnen ging om papieren op te halen die hij nodig had om met Cengiz te kunnen trouwen, kwam hij nooit meer naar buiten.

Later bleek dat Khashoggi in het consulaat werd opgewacht door een speciaal ingevlogen moordcommando. Op geluidsopnamen was te horen hoe hij werd gefolterd en onthoofd. Zijn lichaam zou daarna in stukken zijn gesneden. Het is onbekend wat er daarna mee is gebeurd. Zijn verloofde heeft hem niet kunnen begraven.

Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat Khashoggi is gedood door vertrouwelingen van de Saoedische kroonprins. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zegt bewijs te hebben dat MBS, zoals de Saoedische kroonprins wordt genoemd, hiervoor persoonlijk opdracht heeft gegeven.

Een boks voor de ‘paria’

Door deze moord werd Bin Salman lange tijd geïsoleerd door het Westen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen zoeken steeds meer leiders echter weer toenadering tot de kroonprins van het belangrijke olieland. De Amerikaanse president Joe Biden bijvoorbeeld, beloofde bij zijn aantreden nog om MBS als ‘een paria’ te behandelen, maar ging deze zomer toch bij hem op bezoek, en gaf hem bij aankomst een amicale ‘boks’.

Vorige week dinsdag maakte koning Salman, die ook de premier van Saoedi-Arabië was, bekend dat hij een uitzondering op de wet maakte, en zijn zoon tot premier had benoemd. Dit verandert weinig aan de machtsbalans in het land zelf: MBS wordt al gezien als de feitelijke machthebber.

Maar het moment van deze benoeming lijkt zorgvuldig gekozen: volgende week moet de regering-Biden laten weten of Bin Salman in de Verenigde Staten immuniteit geniet. In dat geval zou hij niet gearresteerd kunnen worden zodra hij voet op Amerikaanse bodem zet, omdat hij verdachte is in de zaak-Khashoggi. Dergelijke immuniteit wordt normaal gesproken verleend aan premiers en koningen, en nu, zo betogen de advocaten van MBS, is de kroonprins ook regeringsleider.