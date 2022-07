Saoedische kroonprins bezoekt Europa, voor het eerst sinds moord Khashoggi

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis schudt de hand van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bij diens aankomst in Athene op dinsdag. Beeld Reuters

Prins Mohammed, vaak ‘MBS’ genoemd, is dinsdag vanuit Saoedi-Arabië vertrokken ‘om de bilaterale banden te versterken en zaken van wederzijds belang te bespreken’, zo meldt staatspersbureau SPA. Eerst doet hij Griekenland aan, waar premier Kyriakos Mitsotakis hem ontvangt. Volgens het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken zullen onder meer bilaterale overeenkomsten worden getekend op gebied van defensie, energie, cultuur en wederzijdse investeringen.

Athene wil graag sterkere relaties opbouwen met de Golfstaten en met name met Saoedi-Arabië. Vorige herfst was Mitsotakis een van de eerste westerse leiders die naar Riyad afreisde voor een ontmoeting met de kroonprins. In mei maakten de leiders het plan bekend om een onderzeese datakabel tussen Europa en Azië te leggen. De ‘East to Med Data Corridor’ moet door een Grieks en een Saoedisch telecombedrijf gezamenlijk worden ontwikkeld.

Later deze week zal MBS verder reizen naar Frankrijk, maar er is weinig bekend over dit bezoek. De Franse president Emmanuel Macron reisde vorig jaar kort na de Griekse premier naar Riyad. De zeer omstreden ontmoeting was volgens Macron noodzakelijk voor de Franse geopolitieke belangen in het Midden-Oosten. Ook werden er wapendeals gesloten.

Olieprijzen

Ditmaal zou de Saoedische positie als de grootste exporteur van ruwe olie een belangrijke rol kunnen spelen. Westerse leiders zouden graag zien dat Saoedi-Arabië meer olie op gaat pompen om de hoge brandstofprijzen te drukken. Zo graag dat de Amerikaanse president Joe Biden zijn campagnebelofte om van Bin Salman een ‘paria’ te maken heeft gebroken. Twee weken geleden ontmoette Biden de kroonprins in de Saoedische kustplaats Jeddah voor een gesprek en een boks. Tot meer olie op de markt heeft het nog niet geleid.

MBS, de machtigste man in het olierijke Saoedi-Arabië, is volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten verantwoordelijk voor de dood van Jamal Khashoggi. De journalist, die voor de Amerikaanse krant The Washington Post schreef, werd in 2018 vermoord en in stukken gehakt op het Saoedische consulaat in Istanbul. Lange tijd stond de kroonprins diplomatiek in de kou, totdat de economische en geopolitieke belangen voor de westerse leiders zwaarder gingen wegen.

Na verschillende leiders te hebben ontvangen, legde Mohammed bin Salman vorige maand voor het eerst in lange tijd een staatsbezoek af buiten de Golf. Hij werd hartelijk ontvangen door de Turkse president Erdogan, terwijl Turkije zich juist heel hard had opgesteld na de moord in haar metropool. De twee leiders spraken de wens uit om ‘een nieuw tijdperk van samenwerking te beginnen’. Ook Griekenland en Frankrijk willen weer zaken doen met Saoedi-Arabië en lijken daarom bereid de moord op Khashoggi achter zich te laten.