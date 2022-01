Saoedische coalitie slaat na drone-aanval Abu Dhabi terug met bombardementen op Jemen

In Jemen woedt al sinds 2014 een verwoestende burgeroorlog, waarbij zeker 130 duizend burgers om het leven zijn gekomen. De Saoedische coalitie, die het zuiden van Jemen controleert, meldde dinsdag de aanvang van luchtaanvallen op bolwerken van de Houthi’s in Sana’a. Beeld AP

Een woordvoerder van de Houthi-beweging berichtte op Twitter dat er twintig mensen zijn overleden door de bombardementen op de hoofdstad Sana’a. Inwoners en artsen spraken tegen persbureau Reuters van ongeveer veertien doden. Ook zou het huis van een voormalige officier zijn geraakt, waarbij hij en zijn gezin om het leven kwamen.

In Jemen woedt al sinds 2014 een verwoestende burgeroorlog, waarbij zeker 130 duizend burgers om zijn gekomen. Een door Saoedi-Arabië geleide coalitie steunt de regeringstroepen van de verdreven president Abed Rabbo Mansour Hadi. Aan de ander kant vechten de sjiitische Houthi-rebellen, gesteund door Iran. Zij hebben de hoofdstad en het leeuwendeel van het noorden van het land in handen. De Saoedische coalitie, die het zuiden van Jemen controleert, meldde dinsdag de aanvang van luchtaanvallen op bolwerken van de Houthi’s in Sana’a.

Een dag eerder vond een drone-aanslag plaats op Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Die raakte een oliecomplex aan de rand van de stad, waardoor drie medewerkers om het leven kwamen, en veroorzaakte een brand op het internationale vliegveld van Abu Dhabi. De aanslag op de belangrijke partner van Saoedi-Arabië in de Jemenitische oorlog werd opgeëist door de Houthi-beweging.

De militaire woordvoerder van de Houthi’s sprak maandag van een ‘succesvolle militaire operatie’ en waarschuwde meer doelwitten in de Emiraten te kunnen raken. Volgens de woordvoerder moeten burgers en buitenlandse bedrijven ‘voor hun eigen veiligheid’ wegblijven van ‘essentiële installaties’. De Emiraten zeiden zich nog te beraden op een antwoord op ‘de terroristische aanslagen en criminele escalatie’.

Klap voor reputatie Emiraten

Hoewel de Houthi’s regelmatig luchtaanvallen hebben gepleegd op buurland Saoedi-Arabië, blijven de veel verder weg gelegen Verenigde Arabische Emiraten meestal buiten schot. De aanval op Abu Dhabi kwam dan ook als een grote verrassing. Volgens deskundigen betekent het een grote klap voor de reputatie van de Emiraten als veilig en stabiel land, met een grote aantrekkingskracht op bedrijven en toeristen.

Twee weken geleden overmeesterden Houthi-rebellen al een schip op de Rode Zee dat onder de vlag van de Emiraten voer. Verschillende Arabische landen, de Verenigde Staten, Engeland en de VN hebben de acties van de beweging veroordeeld. De agressie richting de Emiraten komt nadat de coalitie afgelopen weken een gas- en olierijke regio in het zuiden van het land wisten te veroveren op de Houthi’s. Ook in twee andere provincies werd terrein gewonnen. De door de Emiraten gesteunde militie de ‘Reuzenbrigade’ speelde een belangrijke rol in de opmars.

De Emiraten en de VS wijzen op de rol van Iran, dat de Houthi’s in grote mate steunt. Iran zou de Emiraten willen destabiliseren in een periode van belangrijke onderhandelingen. Iran voert gesprekken met haar regionale rivaal Saoedi-Arabië en onderhandelt in Wenen over een nieuw atoomakkoord met de VS. In aanloop naar het vervolg van de nucleaire onderhandelingen heeft Amerika de Emiraten onder druk gezet om de sancties tegen Iran strenger te handhaven. ‘De aanslag op Abu Dhabi dienst als een ernstige waarschuwing van Iran’, verklaart geopolitiek analist Michael Horowitz tegenover Al Jazeera.

Saoedische interventie

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten mengden zich in 2015 in de burgeroorlog met goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. Een jaar eerder had de Houthi-beweging de hoofdstad Sana’a ingenomen en de impopulaire president Hadi verjaagd. Hadi vond zijn toevlucht in Saoedi-Arabië, waarna hij door de VN werd erkend als de legitieme president. In 2019 besloten de Emiraten hun troepenmacht in Jemen af te bouwen, maar nog altijd voorzien ze de regeringstroepen van belangrijke steun in de vorm van wapens en militaire training.

Sinds de Saoedische interventie heeft de burgeroorlog zich ontwikkeld tot een geopolitiek conflict en is het aantal oorlogsslachtoffers snel toegenomen. De bloedige oorlog heeft miljoenen Jemenieten ontheemd en gezorgd voor ernstige hongersnood. Volgens hulporganisatie Dokters van de Wereld is 80 procent van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp.