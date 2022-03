Saoedische blogger Raif Badawi na tien jaar cel vrij

Betogers van Amnesty International demonstreren in Londen voor de vrijlating van blogger Raif Badawi. Beeld ANP / EPA

Naast de gevangenisstraf werd hij tot duizend stokslagen veroordeeld, hetgeen over de hele wereld tot grote verontwaardiging leidde.

Badawi is nu op vrije voeten gesteld omdat hij zijn hele celstraf heeft uitgezeten. Door een reisverbod mag hij echter de komende tien jaar het land niet verlaten. Van zijn vrouw en drie kinderen die in Canada wonen, zal hij daardoor nog geruime tijd gescheiden blijven.

De nu 38-jarige blogger, zoon van een christelijke Libanese moeder en een Saoedische vader, begon als jonge twintiger het online forum ‘Vrije Saoedische Liberalen’, een plek waar burgers konden discussiëren over liberalisme en religie. In het zeer autocratische en conservatieve koninkrijk was dat een uitzonderlijke stap. De eerste jaren werd Badawi’s website getolereerd, maar in 2012 volgde toch zijn arrestatie.

Van de duizend stokslagen uit zijn vonnis kreeg Badawi er uiteindelijk vijftig, pal naast een moskee in de stad Jeddah. ‘Deze wrede straf is mij alleen aangedaan omdat ik mijn mening heb geuit’, schreef hij in een brief die via Duitse media naar buiten kwam.

Diplomatieke druk

Internationaal werd er zware diplomatieke druk uitgeoefend op de Saoedische regering in Riyad om de overige stokslagen niet uit te delen. Zijn vrouw vreesde dat hij die niet zou overleven. In Nederland demonstreerde Amnesty International een jaar lang elke vrijdag bij de Saoedische ambassade voor zijn vrijlating. Het Europees Parlement kende Badawi in 2015 de Sacharovprijs voor vrijdenkers toe.

Badawi’s vrouw Ensaf Haidar liet zich recent positief uit over de hervormingen die onder kroonprins Mohammed Bin Salman zijn ingezet. ‘Alles wat Raif en ik het land toewensten, komt nu uit’, zei ze tegen Deutsche Welle. ‘Meer vrijheid voor vrouwen, toegang tot non-religieuze studies, de mogelijkheid om auto te rijden en tal van andere zaken.’ Onder Bin Salman zijn bioscopen geopend, muziekfestivals toegelaten en de rol van de religieuze politie ingeperkt. Stokslagen komen niet langer voor.

Andere mensenrechtenactivisten zijn kritischer, en denken dat het hoofdzakelijk om cosmetische veranderingen gaat. Een bericht op sociale media waarin het koningshuis bekritiseerd wordt, kan nog steeds genoeg zijn voor jaren cel. Wie de ‘nationale eenheid’ bedreigt, kan gelijk worden opgepakt.