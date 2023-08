Saoedisch overleg moet contouren schetsen van een Oekraïens-Russische vrede, maar verwachtingen zijn laag ook al schuift China aan

Li Hui, China’s speciale afgezant voor Euraziatische Zaken, wordt naar Saoedi-Arabië gestuurd. Beeld Getty

Zo’n veertig landen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de besprekingen in Saoedi-Arabië, die zijn georganiseerd op verzoek van Oekraïne. Vooral de komst van China wordt bij voorbaat gezien als een ‘diplomatieke overwinning’, omdat China nog steeds nauwe economische en diplomatieke betrekkingen met Rusland onderhoudt. De stem van Beijing zou daarom groot gewicht in de schaal leggen in Moskou. Rusland zelf is niet uitgenodigd, maar heeft laten weten de gesprekken nauwlettend te zullen volgen.

Beijing maakte vrijdagmiddag bekend dat het Li Hui, China’s speciale afgezant voor Euraziatische Zaken, naar Saoedi-Arabië stuurt. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Wang Wenbin zei heel diplomatiek dat China ‘bereid is om samen te werken met de internationale gemeenschap om een constructieve rol te spelen bij het kalmeren van de situatie’.

De besprekingen in Saoedi-Arabië zijn een vervolg op een eerste gespreksronde die eind juni in Kopenhagen werd gehouden. Daar was China niet komen opdagen, met als excuus dat ze die bijeenkomst niet ‘in de volle agenda’s konden passen’. Het Amerikaanse Politico citeert een ‘hooggeplaatste Europese ambtenaar’ die stelt dat de komst van China absoluut van belang is: ‘De meeste deelnemers van de vorige keer betreurden het dat China niet deelnam.’

Vredestichter Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië was volgens waarnemers geen toevallige keuze voor de top. Het land onderhoudt nauwe betrekkingen met China en met de Verenigde Staten en manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een vredestichter in het Midden-Oosten. Jeddah zou een poging zijn China te paaien. Vrijdag, de dag waarop China liet weten dat het deelneemt aan de besprekingen, meldde China Daily dat de Saoedische nationale luchtvaartmaatschappij Saudia rechtstreekse vluchten tussen Jeddah en Beijing in haar programma heeft opgenomen.

De bedoeling van de besprekingen is dat de deelnemers in Jeddah zoeken naar ‘sleutelprincipes voor een toekomstig vredesakkoord’. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt te hopen dat later dit jaar een echt vredesakkoord volgt, misschien op de G20-top of in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar de kans dat dat lukt, lijkt niet groot.

Kernpunten

Uitgangspunt van de gesprekken moet namelijk het tienpuntenplan zijn dat Zelensky in december op de G7 lanceerde. Twee kernpunten van dat lijstje zijn: terugtrekking van alle Russische troepen uit Oekraïne en erkenning van de Oekraïense grenzen van vóór 2014, dus voor de illegale annexatie van de Krim en de bezetting van het oosten van Oekraïne. Voor Zelensky zijn die punten ‘niet-onderhandelbaar’ en daarmee zijn ze meteen een struikelblok, want Rusland heeft al laten weten dat het geen meter van het veroverde land zal teruggeven. Rusland houdt ongeveer een vijfde van Oekraïne bezet.

Volgens de Braziliaanse president Lula da Silva is noch Rusland noch Oekraïne echt klaar voor vrede. Brazilië is een van de landen die nog geen partij hebben gekozen en de Russische invasie in Oekraïne niet hebben veroordeeld. Andere neutrale landen zijn India en Zuid-Afrika, die eveneens deelnemen aan de gesprekken in Jeddah. Ook China heeft formeel geen partij gekozen in het conflict en zal naar verwachting ook dit weekeinde Rusland niet veroordelen. Newsweek citeert de Oekraïense parlementariër Oleksandr Merezhko, die zijn twijfels heeft: ‘Ik vertrouw China niet. Ze zijn te hypocriet. Ze doen of ze de vrede steunen, maar in werkelijkheid steunen ze Rusland.’

Het overleg in Jeddah duurt tot en met zondag.