Saoediërs kiezen niet meer automatisch voor de VS: de opportunistische ‘bromance’ tussen Poetin en MBS

Mohammed Bin Salman en Vladimir Poetin tijdens een G20-top in november 2018. Beeld REUTERS

Beiden vielen een buurland binnen (Oekraïne en Jemen), beiden laten politieke tegenstanders uit de weg ruimen en beiden keren zich openlijk af van het Westen. De gelijkenissen tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Saoedische premier Mohammed Bin Salman worden met de dag groter. Afgelopen week volgde een nieuwe stap in hun ontluikende diplomatieke verbond, toen ze binnen overlegorgaan Opec hun handtekening zetten onder een mondiale verlaging van de olieproductie van 44 naar 42 miljoen vaten per dag.

Op het wereldtoneel dient zich daarmee een kentering aan: waar de Saoediërs sinds de Tweede Wereldoorlog bij conflicten steevast de kant kozen van de Verenigde Staten, is die vanzelfsprekendheid nu volledig van tafel. Met een bezoek aan het koninkrijk, afgelopen zomer, probeerde de Amerikaanse president Joe Biden nog te bewerkstelligen dat Bin Salman – eerst alleen kroonprins, nu ook premier – de olieproductie zou verhogen, om zodoende de stijgende prijs aan de pomp te verzachten. Dat is ijdele hoop gebleken.

Russische olie

De contouren van Bin Salmans (ook wel MBS) diplomatieke ‘bromance’ met Poetin dienden zich kort na de Russische invasie van Oekraïne al aan. Saoedi-Arabië weigerde die invasie te veroordelen (ter vergelijking: de annexatie van de Krim in 2014 werd wel veroordeeld), en in dezelfde periode negeerde Bin Salman een telefoontje van Biden over stijgende olieprijzen. In plaats daarvan belde MBS met Poetin. Terwijl westerse landen sancties aankondigden, stopte hij in stilte ruim 600 miljoen euro in drie Russische energiegiganten en verdubbelde hij de import van Russische olie.

Nog opmerkelijker was de rol die zijn regering vorige maand speelde bij een gevangenenruil waar op het eerste gezicht geen Saoedische belangen bij op het spel stonden. Het ging om tien internationale krijgsgevangenen die aan Oekraïense zijde hadden gevochten en door de Russen gevangen waren gezet. Ze maakten deel uit van een grotere uitruil van bijna driehonderd man (215 Oekraïners tegen 55 Russen). Saoedische diplomaten zouden bij de onderhandelingen hebben geholpen, en regelden een vliegtuig waarmee de tien naar het koninkrijk werden overgebracht, voordat ze doorvlogen naar huis. ‘Een cadeautje van Poetin aan MBS’, aldus een Britse diplomaat in The Guardian. ‘Poetin wilde dat het leek alsof de Saoediërs dit diplomatiek voor elkaar hadden gekregen.’

Prettig voor Bin Salman is ook dat Poetin, anders dan Biden, tijdens bilaterale gesprekken niet begint over de mensenrechten, of over de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Biden omwille van die moord een ‘paria’ te maken van Saoedi-Arabië. Hun ontmoeting in Jeddah deze zomer verliep in een ijzige sfeer.

Joe Biden en Mohammed Bin Salman in juli dit jaar. Beeld AP

Tussen Moskou en Riyad worden oude twistpunten weggemasseerd. Begin dit jaar steunde Rusland binnen de VN-veiligheidsraad een wapenembargo tegen de Houthi’s in Jemen, de beweging met wie Saoedi-Arabië sinds 2015 in een oorlog verwikkeld is. Eerder was Moskou nog tegen zo’n embargo. Van een volledige wisseling van de wacht – Rusland in plaats van de VS – lijkt geen sprake, eerder van een slim spel waarbij premier Bin Salman per geval beslist met wie hij zaken wil doen: Amerika, Rusland of China.

Raketten op Saoedische doelen

In Saoedische ogen meten de Amerikanen met twee maten: de Russische agressie leidde tot een keiharde reactie, terwijl dat niet gold voor raketaanvallen op Saoedische doelen door de Houthi’s. Ze voelen zich als bondgenoot in de kou gezet. Dit sentiment gaat terug tot het tijdperk van president Obama, voor wie een diplomatieke deal met Iran – de Saoedische aartsrivaal in de regio – topprioriteit was. Overigens zijn diezelfde Iraniërs Rusland te hulp geschoten met drones, een ontwikkeling die de Saoediërs met argusogen volgen.

Eerder dit jaar schreef de invloedrijke Saoedische auteur Mohammed al-Yahya een opiniestuk in de Jerusalem Post, waarin hij zich afvroeg waarom de Golfstaten Amerika zouden moeten helpen in Europa, wetende dat diezelfde Amerikanen erop uit zijn de door Riyad gehate Iran-deal nieuw leven in willen blazen. Al-Yahya zei erbij dat het Chinese buitenlandbeleid tenminste ‘simpel en rechtdoorzee’ is: wij verkopen wapens, in ruil voor jullie olie. Een transactionele relatie, kortom, zoals Poetin die ook ambieert.