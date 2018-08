Saoedi-Arabië zet Canadese ambassadeur het land uit

De Canadese ambassadeur in Saoedi-Arabië moet binnen 24 uur het land verlaten naar aanleiding van 'inmenging' van Canada die de golfstaat niet op prijs stelt. Canada had eerder zorgen uitgesproken over de arrestatie van meerdere mensenrechtenactivisten. Eén van hen heeft de Canadese nationaliteit.

Naast de uitzetting van de ambassadeur, roept de oliestaat ook zijn eigen vertegenwoordiger terug en bevriest het 'alle nieuwe handels- en investeringstransacties' met Canada. Dit heeft het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

De maatregelen komen als een reactie op een oproep van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland vorige week. Zij wil dat Saoedi-Arabië meerdere activisten vrijlaat. Een van hen, Samar Badawi, heeft een Canadees paspoort. Badawi wil onder meer dat vrouwen in Saoedi-Arabië zich vrij kunnen bewegen, zonder een mannelijke voogd ('mahram' genoemd) die hen vergezelt en voor hen beslissingen neemt.

De vrouw verdween in 2010 zes maanden achter de tralies, nadat een rechtbank verzocht haar vader het curatorschap over haar te ontnemen. Badawi was toen al gescheiden en haar vader verbood haar te hertrouwen. Het Saoedische hof vond dat ze celstraf verdiende omdat ze ongehoorzaam was geweest. Nadat mensenrechtenactivisten de koning van het land vroegen om in te grijpen, werd Badawi vrijgelaten. Wel kreeg ze een nieuwe voogd toegewezen; haar oom.