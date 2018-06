Saoedi-Arabië wil Qatar isoleren door er een eiland van te maken

Saoedi-Arabië wil van Qatar een eiland maken. Vorig jaar kondigde Saoedi-Arabië samen met Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en Egypte al een blokkade af tegen het oliestaatje, maar nu wil het een kanaal langs de grens met Qatar graven, zodat het niet langer een schiereiland is.

Het Salwa-kanaal moet 60 kilometer lang worden, 200 meter breed en 15 tot 20 meter diep, genoeg voor container- en passagiersschepen met een lengte tot 295 meter en maximaal 33 meter hoog. Het is de bedoeling dat langs het kanaal luxehotels, jachthavens en andere toeristische complexen komen te liggen, maar het voornaamste doel is toch een fysieke scheiding aan te brengen tussen Saoedi-Arabië en het huidige schiereiland.

Bedrijven die belangstelling hebben voor de opdracht kunnen zich tot 25 juni aanmelden. Tot nog toe hebben zich al vijf consortia ingeschreven voor de tender, waaronder een groep Egyptische bedrijven die betrokken waren bij de aanleg van een nieuwe tak van het Suez-kanaal. Het is de bedoeling dat het kanaal, dat aan Qatarese kant nog net door een strook Saoedisch grondgebied wordt omzoomd, over een jaar klaar is. De kosten worden geschat op bijna 650 miljoen euro.

Opslag kernafval

Om nog wat zout in de wonden te wrijven hebben de Saoedische autoriteiten laten weten dat in de bufferzone aan de Qatarese kant van het kanaal kernafval zal worden opgeslagen van de nucleaire installaties die het land de komende 25 jaar wil bouwen.

Saoedi-Arabië heeft de grens met Qatar al volledig afgesloten. Ook heeft het alle Qatarezen het land uitgezet en mag Qatar Airways, de luchtvaartmaatschappij van het emiraat, niet meer gebruik maken van het Saoedische luchtruim. De vijf Arabische landen die aan de blokkade meedoen beschuldigen Qatar ervan dat het extremistische groeperingen steunt, maar waar ze zich vooral aan ergeren zijn de banden tussen het emiraat en Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië.

Tot nog toe weigert Qatar toe te geven aan de eisen van de vijf landen, waaronder het sluiten van de zender Al-Jazeera die volgens hen opruiende boodschappen verspreidt in het Midden-Oosten. Vroeger liep het merendeel van de import via Saoedi-Arabië, maar nu is Qatar grotendeels afhankelijk van Turkije en Iran.

De Saoedische regering moet nog definitief het groene licht geven voor de aanleg van het kanaal. Maar Saud al-Qahtani, een lid van het Saoedische koninklijk huis en een adviseur van kroonprins Mohammad bin Salman, feliciteerde de Saoedi's onlangs al met ‘dit schitterende project dat het terroristische staatje Qatar in een eiland zal veranderen’.

Critici vragen zich af of het kanaal ooit meer zal worden dan een slotgracht. Voor vrachtschepen is het kanaal geen voor de hand liggende route, terwijl het voor toeristen in een nogal dunbevolkte uithoek van Saoedi-Arabië ligt.