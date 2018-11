Saoedi-Arabië wil doodstraf voor vijf leden ‘moordcommando’ dat Khashoggi doodde

Volgens Turkije en Amerikaanse inlichtingendiensten is de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de kwade genius achter de moord op Khashoggi. Beeld AFP

Het was voor het eerst dat het Openbaar Ministerie in Riyad zo gedetailleerd inging op de moord op de prominente journalist. Nadat hij was omgebracht, zou het lichaam van Khashoggi in stukken zijn gehakt. Volgens aanklager Saud al-Mojeb wordt nog steeds gezocht naar de lichaamsdelen.

Al-Mojeb zei donderdag ook dat de opdracht voor de moord werd gegeven door de leider van het onderhandelingsteam dat naar Istanbul werd gestuurd om met Khashoggi te praten. Doel zou zijn geweest om de journalist, die zich de laatste jaren kritisch opstelde tegenover de Saoedische regering, over te halen om weer terug te keren Saoedi-Arabië. Khashoggi had zich gevestigd in de VS.

Turkije en Amerikaanse inlichtingendiensten wijzen echter naar kroonprins Mohammed bin Salman als de kwade genius achter de moord op Khashoggi. Zij benadrukken dat het uitgesloten is, gezien de macht van Bin Salman, dat Saoedische functionarissen op eigen houtje zo’n belangrijke beslissing zouden hebben genomen.

Een demonstrant die protesteert bij het Saoedische consulaat in Istanbul tegen de moord op Khashoggi, draagt een masker van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Beeld REUTERS

Beveiliging kroonprins

Na de moord werd ook bekend dat de elf Saoediërs werkten voor onder andere de veiligheidsdiensten en werden ingezet bij de beveiliging van de kroonprins. Riyad erkende vorige maand, nadat Turkije veel details had bekendgemaakt over de Saoedische rol bij de moord, dat Khashoggi was omgebracht in het consulaat.

De schuld voor de operatie werd echter vollledig in de schoenen geschoven van het ‘moordcommando’ dat op dezelfde dag in twee vliegtuigen naar Ankara was gekomen. Onder hen was volgens Turkije een forensisch specialist die moest helpen bij het laten verdwijnen van Khashoggi's lichaam. Na de moord, verliet het team snel weer Turkije.

Volgens de aanklager wordt ook de rol onderzocht van een voormalige adviseur van het koningshuis, Saoed al-Qahtani. Hij zou volgens het OM een gesprek hebben met het Saoedische team na hun terugkeer in Riyad. De oud-adviseur heeft een reisverbod gekregen om te voorkomen dat hij vlucht naar het buitenland, aldus Al-Mojeb.