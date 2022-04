Saoedi-Arabië neemt rechtszaak vermoorde journalist Khashoggi over. ‘Dit helpt elke kans op gerechtigheid om zeep’

Posters van journalist Jamal Khashoggi tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Istanbul. Beeld Emrah Gurel / AP

Met de overdracht hoopt Turkije waarschijnlijk de relaties met het Arabische koninkrijk te verbeteren. Het begin van de rechtszaak leidde in 2020 tot spanningen tussen de landen en een onofficiële boycot van Turkse producten in Saoedi-Arabië. De Turkse president Erdogan probeert zijn economie te stimuleren door de banden aan te halen met regionale rivalen als Egypte, Israël en Saoedi-Arabië.

Jamal Khashoggi, die onder andere schreef voor The Washington Post, betrad in oktober 2018 het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul, waar hij de vereiste papieren hoopte te krijgen voor zijn bruiloft. Hij werd daar waarschijnlijk vermoord; zijn lichaam is nooit gevonden.

Saoedi-Arabië veroordeelde in 2019 acht verdachten voor de moord, maar wilde de identiteit van de veronderstelde daders niet vrijgeven. Volgens mensenrechtengroepen was het proces een schijnvertoning. In Turkije staan 26 verdachten bij verstek voor de rechter, onder wie een naaste adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman.

Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Bin Salman persoonlijk zijn goedkeuring gaf voor de moord op de kritische journalist. De kroonprins is de facto de leider in Riyad en gebruikt vaker zware middelen om dissidenten in binnen- en buitenland het zwijgen op te leggen.

Amerikaans inlichtingenrapport

Een Turkse rechtbank blokkeerde vorig jaar een poging om het Amerikaanse inlichtingenrapport aan de zaak toe te voegen. Op vragen van Turkije over het proces in Saoedi-Arabië reageerden de autoriteiten daar met een verzoek om de zaak over te dragen.

Vorige week nam de Turkse aanklager dat verzoek over. Hij wees erop dat de verdachten een buitenlandse nationaliteit hebben, dat arrestatiebevelen niet uitgevoerd konden worden en dat de verdachten niet verhoord konden worden. Volgens de aanklager dreigde de zaak daarom opgeschort te worden.

Vorige week kwam er al steun voor het verzoek van de aanklager, vanuit het Turkse ministerie van Justitie. Donderdag ging de Turkse rechtbank er dus ook mee akkoord.

Gokmen Baspinar, advocaat van Khashoggi’s verloofde Hatice Cengiz, vindt dat de overdracht tegen de wet is ‘omdat de verdachten in Saoedi-Arabië al zijn vrijgesproken’. Baspinar betreurt ‘het feit dat het proces wordt verplaatst naar een land waar gerechtigheid niet bestaat’. Hij stipte aan dat ook president Erdogan en de voormalig minister van Justitie eerder hadden bevestigd dat Saoedi-Arabië op geen enkele manier wilde meewerken aan vervolging van de verdachten.

Een vertegenwoordiger van Amnesty International die aanwezig was in de rechtbank noemde het een ‘afschuwelijke en duidelijk politieke beslissing’. Het besluit, zo waarschuwde Human Rights Watch al voorafgaand aan de zitting, zou ‘elke kans op gerechtigheid voor Khashoggi om zeep helpen en de schijnbare overtuiging van de Saoedische autoriteiten bevestigen dat ze ongestraft kunnen moorden’.

De Turkse verloofde van Khashoggi gaat het rechterlijke besluit aanvechten. Turkije ‘wordt niet geregeerd door een familie zoals in Saudi-Arabië. We hebben een rechtssysteem dat de grieven van burgers behandelt’, zei ze tegen journalisten buiten de rechtbank. ‘We zullen tegen de beslissing in beroep gaan in overeenstemming met ons rechtssysteem.’