Saoedi-Arabië kondigt bestand van twee weken in Jemen aan

Een Houthi-strijder in Jemen. Beeld REUTERS

De wapenstilstand moet de rebellen in Jemen de kans bieden om deel te nemen aan vredesgesprekken die worden geleid door de Verenigde Naties (VN), aldus Saoedi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van de regering van Jemen. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie vecht al sinds 2015 tegen de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. Of de Houthi’s zich ook kunnen vinden het staakt-het-vuren, is nog niet bekend.

Eerder deze week stemden de regering in Jemen en de rebellenbeweging Ansar Allah in met een staakt-het-vuren, na een oproep van de Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN. De coronacrisis is al erg genoeg, aldus Guterres, en die ramp mag niet worden verergerd door ‘de tragedie van het aanhoudend lijden door gewapende conflicten’. Het bestand hield niet lang stand en al snel laaide de strijd weer op, nadat Ansar Allah doelen had bestookt in Saoedi-Arabië.

De Saoedische staatstelevisie meldde donderdag (lokale tijd) dat de rebellen uren voordat het staakt-het-vuren van kracht wordt de havenstad Hodeida en de stad Ma’rib hebben bestookt.

Het Saoedische ministerie van Defensie maakte bekend dat Saoedi-Arabië 500 miljoen dollar bijdraagt aan het humanitaire plan van de VN voor Jemen. Nog eens 25 miljoen dollar wordt uitgetrokken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot dusver zijn er geen bevestigde besmettingsgevallen gemeld in Jemen.