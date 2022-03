Saoedi-Arabië executeert in een dag 81 mensen: teken van zelfvertrouwen bij kroonprins

Analisten zien de executies als een teken van zelfvertrouwen bij kroonprins Mohammed Bin Salman, rechts op de foto. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Volgens de autoriteiten gaat het om mensen die vastzaten voor onder meer moord en lidmaatschap van de Jemenitische Houthi-beweging en terroristische organisaties als Al Qaeda en Islamitische Staat. Anderen werden geëxecuteerd vanwege hun ‘afwijkende geloof’.

Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat de rechtszaken plaatsvonden zonder enige transparantie. Ali Adubusi, hoofd van de European Saudi Organisation for Human Rights, zei tegen The New York Times dat sommige verdachten ‘geen druppel bloed’ aan hun handen hadden en enkel waren vastgezet voor deelname aan een demonstratie. ‘Het koninkrijk blijft streng optreden tegen terrorisme en extremistische ideologieën die de stabiliteit van de hele wereld bedreigen’, schreef het staatspersbureau zaterdag in een verklaring.

Analisten zien de executies als een teken van zelfvertrouwen bij kroonprins Mohammed Bin Salman; door het stijgen van de wereldwijde olieprijs als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne kijkt de internationale gemeenschap opnieuw nadrukkelijk naar hem. De Amerikanen willen dat zijn regering meer olie gaat oppompen. De Britse premier Boris Johnson reist komende week naar Riyad voor gesprekken. ‘Drastische stappen’ zijn nodig om te voorkomen ‘dat we nog langer gechanteerd kunnen worden door Poetin’, aldus Johnson.

Bin Salman, aan de macht gekomen in 2018, beloofde kort na zijn aantreden dat hij het aantal doodvonnissen zou terugbrengen. In 2020 leek dat uit te komen en werden er ‘slechts’ 27 mensen geëxecuteerd, beduidend minder dan het jaar ervoor. Als deel van een reeks hervormingen werd de doodstraf voor drugsdelicten opgeschort, net als voor minderjarigen. Stokslagen komen evenmin nog voor.

Critici hebben de indruk dat de hervormingen in Saoedi-Arabië, hoewel zeer in het oog springend, cosmetisch van aard zijn. Het aantal executies stijgt sinds 2021 weer. ‘We hebben de doodstraf afgeschaft, op één categorie na’, verklaarde Bin Salman onlangs tegenover journalisten van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Hij zei dat het islamitische sharia-recht de doodstraf voorschrijft voor moord, en dat hij daar niets aan kon veranderen, ‘of ik dat nu leuk vind of niet’.

Wereldwijd zijn er zo’n vijftig landen die de doodstraf actief toepassen. China voltrekt jaarlijks de meeste executies, al maakt dat land het precieze aantal nooit bekend. De nummer twee, Iran, voerde in 2020 246 keer de doodstraf uit. De laatste massa-executie van vergelijkbare omvang in Saoedi-Arabië dateert uit 1980, toen er in één dag 63 doodsvonnissen werden voltrokken.

Een eerdere versie van dit artikel noemde Iran het land dat wereldwijd het grootste aantal mensen executeert. Dat klopt niet, en is hierboven gecorrigeerd.