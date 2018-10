Saoedi-Arabië dreigt keihard terug te slaan als er sancties komen vanwege Khashoggi

Saoedi-Arabië verwerpt bij voorbaat alle politieke druk of repercussies naar aanleiding van de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de oliestaat laat in een verklaring weten eventuele sancties te gaan vergelden met zwaardere tegensancties.

Mensenrechtenactivisten en vrienden van de journalist Jamal Khashoggi demonstreren buiten het Saoedische consulaat in Istanboel. Foto REUTERS

In deze verklaring wordt benadrukt dat het koninkrijk een ‘invloedrijke en onmisbare rol in de mondiale economie’ speelt. Saoedi-Arabië verwerpt ‘alle dreigementen’ en pogingen om het land ‘te ondermijnen’ vanwege de ‘valse beschuldigingen’.

Die beschuldigingen zijn geuit door Turkije: volgens Ankara is Khashoggi door een Saoedisch doodseskader gemarteld en vermoord, en misschien zelfs in stukken is gezaagd, nadat hij op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanbul is binnengestapt. Vorige week hebben anonieme Turkse officials constant details gelekt. Zij zouden audio- en videomateriaal hebben waaruit blijkt dat een team van vijftien man op 2 oktober in een privévliegtuig naar Istanbul is gevlogen om hem te vermoorden.

De Saoedische autoriteiten, onder wie kroonprins Mohammed bin Salman, beweren dat de journalist het consulaat zelf weer heeft verlaten, en zeggen geen idee te hebben wat er daarna met hem is gebeurd.

Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben Saoedi-Arabië zondag opgeroepen om een ‘geloofwaardig onderzoek’ in te stellen naar de zaak. De Amerikaanse president Trump zei afgelopen weekeinde dat het land op zware straf kan rekenen als blijkt dat Khashoggi is vermoord. De journalist woonde in de Verenigde Staten en werkte voor de krant The Washington Post.

Maar ook Westerse bedrijven beginnen zich af te vragen of zij nog wel zaken willen doen met Saoedi-Arabië. Jamie Dimon, ceo van de investeringsbank JP Morgan, heeft zondag zijn deelname aan een grote conferentie voor investeerders eind deze maand in de Saoedische hoofdstad Riyad afgezegd. Andere grote namen, zoals Uber-topman Dara Khosrowshahi, gingen hem voor, en ook Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland overwegen om de conferentie te boycotten. De Britse miljardair Richard Branson, topman van Virgin, liet vrijdag weten alle zakelijke banden met Saoedi-Arabië te bevriezen.

Grootste leverancier van olie

Mocht Saoedi-Arabië haar dreigementen uitvoeren, en met tegenmaatregelen komen, zal dat wereldwijd voelbaar zijn. Het koninkrijk is ’s werelds grootste leverancier van olie: elke dag worden er zo’n 7 miljoen vaten opgepompt of verscheept. Hierdoor heeft Riyad grote invloed op de wereldeconomie, omdat zij de macht heeft de prijzen te laten stijgen.

Turki Aldhakhil, de general manager van de officiële Saoedische nieuwszender Al Arabiya, suggereerde in een opinieartikel al wat er zou kunnen gaan gebeuren. Hij schreef dat Riyad dertig verschillende maatregelen tegen de VS overweegt, als het land om deze kwestie sancties oplegt aan Saoedi-Arabië. Eén daarvan was om de olieproductie ‘zonder blikken of blozen’ zodanig terug te schroeven, dat de huidige prijs van ongeveer 80 dollar per vat, zou kunnen stijgen naar 200, of zelfs meer dan 400 dollar per vat. De hoogste prijs die er ooit voor een vat olie is betaald, was 147,27 dollar in 2008.

Militaire banden met Rusland aangetrokken

Aldhakhil schreef ook dat de militaire banden met Rusland zouden kunnen worden aangetrokken, en dat het zou kunnen stoppen met het uitwisselen van inlichtingen met de VS.

Vooralsnog lijkt er nog te worden gepraat. Zondag hebben de Turkse president Erdogan en de Saoedische koning Salman voor het eerst sinds de verdwijning van Khashoggi telefonisch met elkaar gesproken. Volgens Turkse en Saoedische media heeft Erdogan in dit gesprek voorgesteld een gezamenlijke werkgroep op te zetten om de kwestie te onderzoeken. Koning Salman zou zich daarbij hebben aangesloten.

