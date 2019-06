Santi ‘legpuzzel’ Cazorla maakt wonderbaarlijke rentree in nationale voetbalploeg Spanje

Voetballers Santi Cazorla (links) en Rodri (midden) bereiden zich voor op de vriendschappelijke wedstrijden van Spanje tegen Faeröer eilanden en Zweden. Beeld BSR Agency

De Spaanse bondscoach verwelkomde voor de komende EK-kwalificatie-interlands tegen de Faeröer eilanden (vrijdag) en Zweden (maandag) een 34-jarige voetballer in zijn selectie die zichzelf na tien operaties grinnikend ‘een legpuzzel’ noemt. Bij Santi Cazorla is een stuk onderarm op zijn enkel geplaatst, een deel van zijn kuit zit in zijn hiel, zijn opgerolde hamstrings vervangen een verrotte achillespees en een stukje dij is weer naar de onderarm verhuisd. Oh ja, er zit ook nog een metalen plaat in zijn voet.

Tatoeages zijn door alle transplantaties versnipperd geraakt, de naam van zijn dochter India staat voor de helft op zijn arm en voor de helft op zijn enkel.

Het was 1.300 dagen geleden dat de 77-voudig international van 1 meter 65 bij de Spaanse nationale ploeg zat. Cazorla kampte sinds september 2013 met hardnekkige knie- en enkelproblemen. Telkens werd hij weer opgelapt, maar in de laatste maanden van 2015 ging het goed mis, een bacterie in de hiel van de toenmalige Arsenal-speler bleek tien centimeter van zijn pees te hebben weggegeten, het bot was verworden tot boetseerklei. Dokters in Engeland schetsten hem een scenario waarbij hij blij mocht zijn nog een rondje in de tuin te kunnen lopen. Cazorla moest zelfs vrezen voor de amputatie van zijn been.

De Spaanse chirurg Mikel Sánchez trok andere conclusies; hij vond na lang zoeken de bacterie, verwijderde die en reconstrueerde de rechtervoet. ‘Ik ben altijd blijven knokken, omdat ik mezelf later nooit wilde verwijten dat ik er niet alles aan gedaan heb’, vertelde Cazorla aan de media op het trainingscomplex van de Spaanse bond.

Arsenal, waar hij eerder was uitgegroeid tot publiekslieveling en reserveaanvoerder, beëindigde vorige zomer de samenwerking. De tweebenige middenvelder had toen al bijna twee jaar niet gespeeld. Zijn oude club Villarreal liet hem uit piëteit in de voorbereiding meetrainen. Cazorla klampte wonderwel aan. Hij speelde 46 wedstrijden, en ruim elf jaar na zijn debuut voor La Roja werd hij weer opgeroepen.

‘Ik wilde gewoon weer voetballen’, verklaart Cazorla zijn drijfveer. Nee, nooit meer had hij verwacht het rode shirt aan te trekken waarin hij tweemaal Europees kampioen werd (2008 en 2012). De ook al door Spanje gewonnen wereldtitelstrijd in 2010 miste hij door een hernia.

Het was niet altijd makkelijk om in een rentree op het hoogste niveau te blijven geloven. Niet alleen vanwege de structurele problemen met zijn hiel waarvan de hechtingen zelfs bij een stukje op de hometrainer vaak weer losschoten, waarna vocht uit de hiel sijpelde. Er werden door de buitenwacht ook vraagtekens geplaatst bij zijn volharding om zijn afscheid uit te stellen. Cazorla: ‘Er zijn dingen over me gezegd, maar ik ben optimistisch gebleven en heb mijn beloning gekregen.’

Hij benadrukt dat het niet uit medelijden is dat hij terug is in de van de kwaliteit overlopende selectie van bondscoach Luis Enrique. ‘Ik ben hier om sportieve redenen. Dat is tegen mij gezegd: je bent geselecteerd om wat je kan brengen als voetballer.’

Dat de rentree in een speciaal daglicht staat, ja dat snapt hij wel. ‘Ik kan een voorbeeld zijn voor spelers van mijn leeftijd om nooit op te geven.’