Sanne Rooseboom krijgt met geschenk kinderboekenweek eindelijk de erkenning die ze verdient

Sanne Rooseboom. Beeld Daniel Rosenthal / VK

Als kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk, die twee jaar geleden met Gozert een Gouden Griffel won, voor klassen staat, gebeurt het weleens dat kinderen geen idee hebben wie hij is. ‘Maar als dan ter sprake komt dat ik bevriend ben met Sanne Rooseboom, nou, dan komen er in elke klas Ministerie van Oplossingen-boeken uit de kast. Want díe kennen ze allemaal.’

Koolwijk was dus niet verbaasd dat Rooseboom dit jaar is gevraagd het kinderboekenweekgeschenk te schrijven. Dat ze in dezelfde week werd genomineerd voor de prestigieuze Boon, de Vlaamse variant van de Gouden Griffel, verbaast hem evenmin. Het verbaast hem juist dat Rooseboom tot nu toe zo weinig aandacht kreeg.

Wat heeft de rest van Nederland gemist? In elk geval de tot nu toe vier delen van de meeslepende serie Het ministerie van Oplossingen. Het is een typisch voorbeeld van wat uitgevers een steady seller noemen. Sinds 2016 zijn er van het eerste deel 45 duizend exemplaren verkocht. De hele vierdelige serie tikt inmiddels de 150 duizend exemplaren aan. En dat zonder ooit in de bestverkochteboekenlijst van de CPNB te belanden.

De reeks gaat over een geheime club onder leiding van Nina, die met haar vrienden Alfa, Ruben en de 89-jarige blinde buurvrouw Vis anoniem problemen oplost. Het ministerie is onderdeel van een internationaal netwerk – avontuur ligt voor het oprapen. Zo’n club, daar wil bijna ieder kind wel lid van zijn.

Volwassenen ook trouwens. Radio 1-presentator Ghislaine Plag bijvoorbeeld, die na het voorlezen van de boeken gecharmeerd raakte van het belangeloos oplossen van problemen door jong én oud. ‘We hebben ze alle vier gelezen en ik vind ze minstens net zo leuk als mijn dochter.’ Ter gelegenheid van de duizendste aflevering van haar programma Spraakmakers strijdt een reeks kandidaten om de eretitel Minister van Oplossingen.

Kistje wijn voor een 11-jarige

Toch komt het schrijverschap voor de in 1979 te Utrecht geboren Rooseboom niet vanzelf. Ze verzint als kind al verhalen en wint op haar 11de een kistje wijn als ze vierde wordt bij een opstelwedstrijd voor volwassenen.

Na de middelbare school studeert ze internationale betrekkingen in Amsterdam, loopt stage bij de Verenigde Naties in Genève en begint een journalistieke carrière bij het inmiddels opgeheven gratis dagblad De Pers. Daar werkt ze eerst als buitenlandredacteur en later enkele jaren als correspondent in Londen.

Op de achtergrond blijft ze dromen van eigen verhalen verzinnen en rond haar 30ste begint ze aan Het ministerie van Oplossingen. Veel zaken waar ze als student en later journalist mee bezig was, komen erin voor. Ze publiceert ook een enkel verhaal voor volwassenen, maar kinderverhalen gaan haar naar eigen zeggen veel natuurlijker af.Het boek blijkt een hit, maar pas nadat uitgever Susanne Diependaal eerst een ander manuscript van Rooseboom uit de stapel heeft getrokken. ‘Jippie! Een humeurig sprookje viel me op’, zegt Diependaal. ‘Ik belde of ze er nog meer had en dat bleek zo te zijn.’ Beide boeken verschijnen in 2016 en vooral Het ministerie van Oplossingen slaat aan.

Volgens kinderboekwinkelier Daniël Albering van De Kleine Kapitein in Rotterdam, waar ze woont met haar man en twee kinderen, ligt dat − naast de boeken zelf − aan haar enthousiasme en haar talent om overal vrienden te maken. ‘Ik ken haar sinds ze hier voor het eerst op bezoek kwam, kort na haar debuut. Ze heeft met veel kinderen meteen een klik. Ze onthouden haar en komen later om haar boeken vragen. Tijdens de coronalockdowns zaten we verdrietig met elkaar te appen omdat de winkels gesloten waren. Toen zijn we met een autootje haar nieuwe boek gaan signeren bij lezers in de voortuin.’

Vervolgverhalen

Dat Roosebooms werk nog niet leidt tot veel aandacht bij recensenten of juryleden, wijdt stadgenoot en collega-serieschrijver (Bob Popcorn) Maranke Rinck aan het feit dat ze series maakt. ‘Ik mag zelf niet klagen, maar ik zie het vaak gebeuren: bij het eerste deel komt er een kort stukje in de krant, daarna is er alleen nog aandacht als de verkoopcijfers uitzonderlijk hoog zijn of als de serie tien jaar of langer bestaat. Maar kinderen lezen juist ontzettend graag vervolgverhalen. Als je eenmaal ergens van houdt, dan wil je niet dat het afgelopen is.’

Na drie delen Jippie en vier Oplossingen is er in 2022 dan Mot en de metaalvissers, een lekker dik boek dat niet als vervolgverhaal wordt gepresenteerd. Het draait om een gothic meisje dat overhoopligt met haar keurige en kleurige moeder en in de zomervakantie een duikboot vindt. Recensenten bespreken het lovend, er is een nominatie voor een serieuze prijs en een eervolle opdracht, die lang niet iedere kinderboekenschrijver krijgt, zeker niet zo vroeg in het oeuvre.

Hoe het ook gegaan is, Daniël Albering van De Kleine Kapitein verheugt zich. ‘Ik sta hier regelmatig met een kinderboekenweekgeschenk waarvan ik allang weet dat geen kind het gaat lezen. Ondertussen maken steeds meer mensen zich druk over het leesniveau van scholieren en zijn we het er allemaal over eens dat ze vooral meer kilometers moeten maken. Nou, dat doe je met de boeken van dit soort auteurs. Ik ben ontzettend benieuwd waar ze straks mee komt, maar ik weet vrijwel zeker dat ik er heel veel kinderen blij mee ga maken. En mezelf ook.’

De boeken van Sanne Rooseboom verschijnen bij Van Goor en Van Holkema & Warendorf.