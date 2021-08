Sanjar ontkwam uit Kabul, maar is nog steeds bang: ‘Wat gebeurt er met mijn zusje van 16 als de Taliban haar vinden?’

Afghanen houden hun papieren omhoog in de hoop om door buitenlandse militairen te worden toegelaten op het vliegveld van Kabul. Daarin slaagde Salwar (24) maandag in. Inmiddels zit ze in De Harskamp op de Veluwe. Beeld Akhter Gulfam / EPA

Op het moment dat een Nederlandse militair haar de hand reikte en uit het water omhoog trok, brak Sanjar. ‘Hij zei: ‘Niet huilen, je bent nu veilig.’ Maar ik huilde niet vanwege de angst, maar door het verdriet om alles dat ik moet achterlaten. Wat gaat er met mijn zusje van 16 gebeuren als de Taliban haar vinden? Mijn vader is gehandicapt, mijn moeder analfabeet. Ik zorgde voor hen. Het is zo vreselijk om ze te moeten achterlaten, vooral mijn kleine zusje. Maar ik had geen keus, mijn leven is in Afghanistan onder de Taliban niet meer veilig.’

Sanjar (uit veiligheidsoverwegingen niet haar echte naam) is een van de Afghaanse vrouwenactivisten die maandag met hulp van een Nederlandse hulporganisatie werden geëvacueerd. Vorige week sprak de Volkskrant met Sanjar, een 24-jarige vrouw uit de door de Taliban bedreigde etnische Hazara-minderheid, toen zij nog in Kabul zat en in onzekerheid verkeerde over haar lot. De tocht naar het vliegveld van Kabul was een zenuwslopende ervaring die ze nooit meer zal vergeten, vertelt ze telefonisch vanuit haar quarantaine in legerbasis De Harskamp.

‘We waren opgeroepen om maandagochtend vroeg naar ons kantoor in Kabul te komen omdat het niet veilig zou zijn zelf naar het vliegveld te gaan. Daar werden we, ongeveer tien anderen en ik, in een bus gezet en naar het vliegveld gereden. We zagen Taliban op de weg en bij een checkpoint werden we tegengehouden. Het was zo eng. De Taliban vroeg waar we heen gingen, maar de chauffeur had blijkbaar de instructie gekregen om te vertellen dat we naar een school gingen in een wijk vlak bij de luchthaven. De Talib liet ons door.

‘Toen we het vliegveld naderden vanuit de oostkant van de stad was het zo’n chaos dat we verder moesten lopen. De bus kon niet meer door de menigte rijden, duizenden mensen probeerden het vliegveld te bereiken. We hielden elkaar stevig vast, bang om elkaar kwijt te raken. We raakten in paniek toen we geen bereik meer hadden. Hoe konden we nu contact opnemen met de ambassade of ons kantoor als het mis zou gaan? Gelukkig had een van ons een telefoon die het wel deed, anders was het ons nooit gelukt de Nederlanders te bereiken.

‘We hebben van 8 uur ’s ochtend tot half drie ’s middags voor de poort van het vliegveld gestaan op zoek naar Nederlandse soldaten. Het was zo heet en zo druk en het was zo’n gedrang. We hadden dorst en voelden ons slap, al hadden we gelukkig nog wel ontbeten. Een van de vrouwen had haar kindje van 1,5 jaar oud bij zich, een ander was net zwanger en bang haar kindje te verliezen. Ze had er acht jaar over gedaan om zwanger te worden, tientallen dokters heeft ze bezocht en nu had ze buikkrampen.

‘Holland, Holland’

‘We hadden een Nederlandse vlag bij ons en oranje sjaaltjes waar we mee zwaaiden en we moesten ‘Holland Holland’ roepen. Gelukkig hoorde een Nederlandse militair ons uiteindelijk; hij hielp ons naar de ‘grens’, een rivierstroompje. Als je daar overheen was, zou je veilig zijn. Terwijl we in de rivier stonden, werden onze papieren vanaf de overkant door soldaten gecontroleerd. Ze waren heel streng.

‘Wij vrouwen aarzelden. Mensen zouden er schande van kunnen spreken dat we ons door een man zouden laten aanraken om uit de rivier te worden geholpen. Maar het kon mij niet meer schelen wat mensen van me zouden denken, ik dacht alleen maar aan mijn eigen veiligheid. Als ik nu treuzelde, zou ik misschien mijn kans mislopen om weg te komen. Dus ik ging als eerste het water in. Ik dacht niet meer na. Toen ik mijn ogen opendeed, stond ik in het water en zag ik de hand van de militair die me eruit trok. Ik pakte zijn hand en toen kwamen de andere vrouwen ook.

Tussen de mannen

‘Op het vliegveld moesten we bij de Nederlandse vlag gaan zitten. We werden door een vrouwelijke soldaat gefouilleerd en daarna brachten ze ons in een legertruck naar een ander deel van het vliegveld. Weer zaten mannen en vrouwen tegen elkaar aan, iets wat in normale tijden ondenkbaar is in Afghanistan. Maar ik zei tegen mezelf: vergeet sekse, vergeet cultuur, het gaat nu om onze veiligheid.

‘In een hangar moesten we weer bij de Nederlandse vlag zitten. Daar kregen we eten en drinken, luiers voor de baby’s en dingen als maandverband. Ze zorgden goed voor ons en eindelijk kon ik wat ontspannen en mijn familie laten weten dat we de ‘grens’ waren gepasseerd en veilig op het vliegveld zaten. We moesten ons registreren en kregen een papier met een nummer, mijn nummer was 240. Als ik dat zou kwijtraken, kon ik niet mee met de vlucht die avond naar Islamabad, Pakistan.’

Dinsdagmiddag arriveerde Sanjar in De Harskamp, waar ze nu met acht andere alleenstaande vrouwen een kamer deelt. ‘We voelden ons zo vies. We hebben alleen de kleren die we droegen. Die eerste douche was heerlijk, maar het voelt zo armoedig om dan niets op je gezicht te kunnen smeren. Mijn huid is zo droog. Ik heb niets meer van mezelf. Ik weet niet wat ons na de quarantaine te wachten staat. Ik weet alleen dat ik zo snel mogelijk werk moet vinden om geld naar mijn familie te sturen, want zonder mij als kostwinner hebben ze niets. Ik heb het ze beloofd.’