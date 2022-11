Sanil B. schuldig bevonden voor doodslag op Carlo Heuvelman in Mallorcazaak

De rechtbank voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Er zijn in deze zaak in totaal negen verdachten. Beeld ANP

Volgens de rechter waren B. en T. wel betrokken bij een poging tot doodslag bij vechtpartijen eerder die avond. Hij merkte op dat de Hilversumse mannen voor het geweldsincident met Carlo al in twee andere cafés ‘extreem geweld’ pleegden.

Behalve de drie hoofdverdachten, stonden nog zes mannen terecht in de Mallorcazaak. Voor het merendeel van de groep komt de rechter tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Sanil B., die een centrale rol speelde bij alle incidenten, krijgt de hoogste straf: zeven jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest.

Grote vraag

Opvallend is dat de rechter niet meegaat in de eis van het Openbaar Ministerie (acht jaar celstraf) voor Hein B. en Mees T. wat betreft de dood van Carlo. De rechter acht niet bewezen dat zij betrokken waren bij de vechtpartij met hem, maar zij speelden wel een rol bij andere incidenten van die avond. Zij krijgen daardoor een lichte celstraf. Andere jongens uit de vriendengroep worden door hun rol bij die andere vechtpartijen juist zwaarder gestraft dan de eis van het OM.

De grote vraag die boven de Mallorcazaak hing, was of de rechtbank voldoende bewijs kon vinden om minstens een van de verdachten verantwoordelijk te stellen voor de dood van Heuvelman. De 27-jarige man in Waddinxveen werd in de nacht van 13 op 14 juli 2021 zodanig mishandeld, dat hij vier dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Negen jongens uit Hilversum, destijds variërend in leeftijd van 17 tot 19 jaar, stonden terecht voor het geweld. Zij waren betrokken bij andere, op beeld vastgelegde geweldsincidenten die avond en kwamen naar voren in zestig getuigenverklaringen.

Geen herinnering

De vechtpartij waarbij Heuvelman betrokken was, staat niet op camera. Dat maakte de rechtszaak over wie schuldig was aan zijn dood complex, temeer omdat getuigenverklaringen inconsistent of tegenstrijdig waren en werden weersproken door de hoofdpersonen. Niemand van de verdachten zei zich te herinneren wat er met Heuvelman was gebeurd.

Vooral de rol van B. in de moord was een belangrijk onderdeel van het proces. Op zijn schoen werd dna van Heuvelman gevonden, maar zo gering dat het de vraag was wat de rechtbank eruit kon opmaken. De rechter acht het bewezen dat B. de schop uitdeelde, ook omdat het profiel uit een getuigenverklaring naar hem wijst en hij de gehele avond ‘opgefokt en agressief’ handelde.

Dat de rechter vrijdag enkele jongens uit de vriendengroep zou veroordelen, stond vooraf vast: grof geweld bij andere vechtpartijen is vastgelegd op film en werd ook niet ontkend.