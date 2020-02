Sanders bevestigt favorietenrol met winst in New Hampshire

Bernie Sanders na zijn winst in New Hampshire. Beeld AFP

Sanders, de progressieve senator voor de staat Vermont, kreeg 26 procent van de stemmen. Op de tweede plek eindigde Pete Buttigieg, voormalig burgemeester van het provinciestadje South Bend in Indiana. Daarmee toonden zij zich opnieuw, na Iowa vorige week, de vaandeldragers van de twee vleugels in de Democratische partij: de radicale progressieven (voor Amerikaanse begrippen) tegen de gematigd progressieven. Buttigieg won vorige week nog met minder dan 1 procent verschil van Sanders in Iowa.

Als derde eindigde Amy Klobuchar, de senator uit Minnesota die zich als nuchtere aanpakker heeft opgeworpen. Zij heeft sinds Iowa een stijgende lijn te pakken, die in New Hampshire steil doorzette.

Grote verliezers waren oud-vice-president Joe Biden (aan de gematigde kant) en Elizabeth Warren (bij de progressieven). Zij haalden zo weinig stemmen, dat zij zonder gedelegeerden uit New Hampshire moesten vertrekken. Ooit de gedoodverfde winnaars, hangt hun kans op het Witte Huis nu aan een zijden draadje.

Toch gooiden zij de handdoek nog niet in de ring. Biden heeft zijn hoop gevestigd op South Carolina, waar hij denkt dat zwarte Amerikanen (daar goed voor 60 procent van de Democratische kiezers) op hem zullen stemmen. De strategie van Warren is minder duidelijk: hoewel zij in het najaar aan kop ging in de peilingen, heeft zij het initiatief uit handen gegeven aan Sanders, die daarbij werd geholpen door zijn felle aanhang.

Sanders bleek minder populair dan in 2016, toen meer dan de helft van de Democratische kiezers op hem stemde. Maar omdat de gematigde vleugel zo verdeeld is, lijkt hij de beste papieren te hebben om met de grootste minderheid de kandidatuur in de wacht te slepen.

Ondernemer Andrew Yang, die campagne voerde met een basisinkomen van 1.000 dollar per maand per Amerikaan, en senator Michael Bennet van Colorado stapten uit de race.