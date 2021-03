Sancties VS tegen Rusland om vergiftiging Navalny

Oppositieleider Aleksej Navalny. Beeld AP

De strafmaatregelen van de regering-Biden zijn gericht tegen zeven Russische topfiguren rond president Poetin. Zij hebben geen toegang meer tot hun eventuele bankrekeningen en andere bezittingen in de VS. Ook mogen zij het land niet meer in.

De Europese Unie vaardigde soortgelijke maatregelen uit tegen vier hoge Russische functionarissen, onder wie Aleksandr Bastrykin, het hoofd van het Onderzoekscomité, een soort Openbaar Ministerie dat rechtstreeks onder Poetin valt.

Ook de Russische procureur-generaal Igor Krasnov staat op de lijst, evenals Viktor Zolotov, Poetins vroegere lijfwacht die nu aan het hoofd staat van de Nationale Garde. De vierde is Aleksandr Kalasjnikov, het hoofd van het Russische gevangenissysteem.

Vergiftigd

Navalny werd vorig jaar augustus vergiftigd met novitsjok, een zenuwgas van Russische makelij, toen hij op campagne was in Siberië. Hij overleefde die aanslag en werd in coma naar een ziekenhuis in Berlijn overgebracht. Toen hij na maanden terugkeerde naar Rusland werd hij meteen voor de rechter gebracht en tot twee en een half jaar cel veroordeeld, omdat hij zich tijdens zijn verblijf in Berlijn niet had gemeld bij de Russische politie. Dat was een voorwaarde van een eerdere voorwaardelijke veroordeling.

Twee onafhankelijke onderzoekers van de VN concludeerden maandag dat Navalny in opdracht van de Russische regering was vergiftigd. Volgens hen was de aanslag op Navalny bedoeld als een waarschuwing aan het adres van iedereen die zich tegen het bewind van Poetin verzet.

Eind vorig jaar kondigde de EU al sancties af tegen zes andere Russische kopstukken en een onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor de vernietiging van de Russische chemische wapens. Die instelling wordt ervan verdacht dat die zich nog steeds met de ontwikkeling van gifstoffen bezighoudt.

Signaal

De Amerikaanse sancties zijn een signaal dat president Biden zich harder tegen Rusland en president Poetin opstelt dan zijn voorganger, Donald Trump. Nieuw is ook dat de VS hun sancties coördineren met de EU.

Met de nieuwe sancties revancheert de EU zich voor het zwakke optreden van EU-buitenlandchef Josep Borell vorige maand tijdens een bezoek aan Moskou. Hij werd toen vernederd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Die dreigde later met het verbreken van de relatie met de EU als Brussel nieuwe sancties zou afkondigen.