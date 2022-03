Sancties tegen Rusland: nauwelijks shampoo, printpapier of maandverband en komt ook de Lada terug?

Een kapper in Jekaterinenburg in de Oeral. Kappers zullen evenals tandartsen snel de gevolgen van de westerse sancties merken omdat zij veel gebruikmaken van geïmporteerde producten. Beeld Pallava Bagla / Corbis via Getty

Langzaam maar zeker pakken donkere wolken zich samen boven de Russische economie. De westerse sancties die tegen Rusland zijn afgekondigd na het begin van de militaire operatie in Oekraïne zijn zonder precedent. Tastbare gevolgen zijn er nog relatief weinig, maar de donderwolken ogen op afstand inktzwart en dat leidt lokaal tot paniek.

Als reactie op de razendsnel stijgende prijzen wordt er instinctief al suiker gehamsterd, en zonnebloemolie, meel en het onder Russen zo populaire boekweit. Kopieerpapier is ook al nauwelijks meer te krijgen, of tegen exorbitante prijzen, net als maandverband en shampoo.

‘Paniek is een slechte raadgever’, zegt Natalja Zoebarevitsj, een van de grootste kenners van de economische situatie in de Russische regio’s. Suiker inslaan is volgens haar misschien een begrijpelijke reflex voor wie de Sovjet-tijd heeft meegemaakt, maar weinig rationeel. Rusland produceert zelf meer dan genoeg suiker, grote tekorten zijn niet te verwachten. ‘Als je dan toch ergens een voorraad van wilt aanleggen, kies dan voor geïmporteerde geneesmiddelen of voor voer voor huisdieren. Want daar ontstaan geheid tekorten.’ Dat komt mede door de logistieke chaos, zoals vliegtuigen die niet vliegen en containerschepen die Russische havens mijden.

De Russen zullen door de sancties terugvallen op producten die ze zelf maken, zoals deze Buchanka-minibus. Beeld Yegor Aleyev / TASS

Zoebarevitsj vertelt al wekenlang onvermoeibaar aan wie het maar wil horen wat de Russen te wachten staat. Ze doet daarmee feitelijk het werk van de regering, die blijft volharden in de verzekering dat alles ‘onder controle’ is, dat de sancties Rusland niet op de knieën kunnen dwingen en dat die de economie van het land uiteindelijk zelfs sterker zullen maken. Net als tijdens de coronapandemie krijgen de Russen van hun overheid vooral peptalk te horen en krijgen ze nauwelijks informatie over hoe de zaken er werkelijk voorstaan.

‘Een ding staat vast’, zegt Zoebarevitsj. ‘We zullen armer worden.’ Nu al leeft ongeveer een kwart van de Russen rond of onder de armoedegrens, maar met een verwachte inflatie van ten minste 20 procent dit jaar zal die groep allengs groter worden. De regering zinspeelt op prijsregulering en heeft ook prijscompensatie beloofd, maar die zal de inflatie niet teniet kunnen doen. ‘We zullen hoe dan ook de broekriem moeten aanhalen.’

Kapper en tandarts

En dat heeft verstrekkende gevolgen. De Russen zullen noodgedwongen gaan bezuinigen. Op luxeartikelen, op hun vrijetijdsbestedingen, op vakanties, op bezoeken aan de sportschool, de kapsalon of de tandarts. Die laatste twee beroepsgroepen krijgen het sowieso moeilijk, doordat veel van de door hen gebruikte materialen geïmporteerd worden.

Of de sancties het door het Westen gewenste effect zullen sorteren, zal op zijn vroegst over enkele maanden duidelijk worden, zegt Zoebarevitsj. ‘Volgens collega-experts is de voorraad consumptiegoederen toereikend voor een maand. Dat betekent dat er dus in april al problemen komen. In het bedrijfsleven zijn er gewoonlijk genoeg reserveonderdelen voor een maand of twee, dus dat is tot mei. Daarna wordt alles zichtbaar. En als die speciale operatie in Oekraïne lang doorgaat, zullen de bevolking en de zakenwereld de gevolgen van de sancties in volle omvang gaan merken.’

Zoebarevitsj onderstreept dat de sancties niet direct heel zichtbaar en voelbaar zullen zijn, want de Russen zijn wat dat betreft door de wol geverfd. ‘Ze zijn gewend aan prijsstijgingen. Dat hebben ze de afgelopen decennia al vier of vijf keer meegemaakt en ze weten zich daaraan aan te passen. De mensen denken nu nog dat dit, net als de vorige keren, betrekkelijk snel voorbij zal zijn.’

Pas in de zomer zal het besef komen dat er meer aan de hand is en zullen meer Russen een verband gaan zien met de gebeurtenissen in Oekraïne. ‘Dan zal veel ophouden te functioneren, niet alleen onze vliegtuigen. Er komen problemen in de ict-sector, met het mobiel telefoonverkeer, internet, alles waaraan de Russen gewend zijn geraakt. En als dit tot in 2023 doorgaat, heb ik niet alleen twijfels over het voortbestaan van dit regime, maar van de hele Russische economie. Die zal dit niet overleven en enorm inkrimpen, primitiever worden.’

De Russische president Poetin zit in een simulator van de Aeroflot Luchtvaartschool in Moskou, 5 maart. Beeld Sputnik, Kremlin Pool Photo, AP

Lada’s en Sovjet-vliegtuigen

De huidige crisis heeft de kwetsbaarheid van de economie blootgelegd. Volgens Zoebarevitsj is er in Rusland geen enkele tak van industrie die geen gebruikmaakt van westerse onderdelen. Russische bedrijven zullen hun best doen die te vervangen door Chinese equivalenten van mindere kwaliteit, of zelf oplossingen zoeken. ‘Ten dele zullen ze proberen terug te keren naar oude modellen die ze maakten voor het begin van de globalisering, voor de contacten met buitenlandse bedrijven’, aldus Zoebarevitsj. ‘Er wordt zelfs al serieus gesproken over het weer in productie nemen van Sovjet-vliegtuigen, oude Lada’s en treinwagons. Maar het probleem is dat die kennis van toen verloren is gegaan, de mensen die dat maakten, zijn er al niet meer. Dat is een enorm en moeilijk overgangsproces. Maar zo wordt er wel gedacht: we gaan dingen maken die geen buitenlandse onderdelen nodig hebben. Dat is een technologische stap terug van twintig jaar. Rusland keert qua technologie in feite terug naar de late Sovjet-Unie.’

De Russische president Poetin tussen de werknemers van een olieterminal in Bolshoi Kamen. Beeld .Alexei Nikolski / AP

