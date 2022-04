Sancties tegen Rusland blijken toch wat complexer dan het kabinet dacht

Premier Rutte en minister Hoekstra donderdag na afloop van Zelenski’s toespraak met de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko (op de rug gezien) en met de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, Jennes de Mol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Helemaal zonder ongemak was-ie niet, de staande ovatie voor Volodimir Zelenski in de Tweede Kamer. Die kwam donderdag vlak nadat hij had gevraagd of het belegerde Oekraïne snel EU-lid mag worden, in een parlement dat daar in meerderheid zeer tegen is.

Maar echt ongemakkelijk werd het pas toen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zich meteen daarna kwam verantwoorden voor het Nederlandse sanctiebeleid, kennelijk in de veronderstelling dat de Tweede Kamer onder de indruk zou zijn van de vele vergaderingen die er op en tussen de departementen intussen al over zijn gevoerd. En van de werkgroepen die nu in het leven worden geroepen om het allemaal daadwerkelijk uit te voeren.

Voor de volledigheid somde hij de ministeries op. ‘Eén iemand is verantwoordelijk voor Algemene Zaken, Financiën is dus bezig met de financiële tegoeden, Binnenlandse Zaken met het vastgoed, Justitie met de notarissen en de advocaten, Infrastructuur met de havens en de jachten. Ook het OM en de FIOD zijn actief. Mijn indruk is dat er op de diverse departementen echt heel hard wordt gewerkt.’

Niet de tijd om te polderen

Aan die indruk wilde de Kamer niets afdoen, maar een andere indruk bleek sterker: dat Nederland na vijf weken oorlog weliswaar wat financiële tegoeden van Russische oligarchen heeft bevroren, maar dat het allesbehalve opschiet met het onroerend goed, de bedrijven, de schepen en de kunst. PvdA-leider Ploumen stelde de kernvragen. ‘Eén, zou iemand in het kabinet niet gewoon de leiding moeten nemen en moeten zeggen: we gaan dit nu doen? En twee, is de minister het met me eens dat dit al veel te lang duurt en dat dit niet de tijd is voor polderen tussen ministeries?’

Toen het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt haar bijviel (‘Wat heeft de Nederlandse regering nou gedaan en in beslag genomen?’) en Hoekstra het antwoord schuldig moest blijven, was de toon gezet. Nederland leeft wel mee met Oekraïne, maar op een van de weinige punten waar dat gevoel in daden kan worden omgezet, is het nog even wachten op de werkgroepen. Hoekstra: ‘Soms zijn er natuurlijk ook dingen die gezwaluwstaart moeten worden.’

Het kabinet herpakte zich later op de dag. Liefst acht ministers somden per brief op wat ze tot nu toe hebben gedaan en waarom het vaak ingewikkelder is dan ze hadden gedacht. Nederland is overvallen door de snelheid van de Europese besluitvorming en ‘de ongekende reikwijdte van de sancties’. Privacywetten en fiscale geheimhouding staan in de weg. Plus het feit dat de doorsnee oligarch z’n jacht niet op eigen naam bij Nederlandse werven bestelt maar via moeilijk te traceren omwegen.

Om diezelfde reden heeft het Kadaster slecht zicht op Russische belangen in Nederlands vastgoed. De Kamer van Koophandel kan helpen, maar bleek niet zomaar gegevens uit te mogen wisselen. Een nieuwe ministeriële regeling gaat dat nu alsnog mogelijk maken. Ook de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst is inmiddels deels opgeheven, hoewel daar eigenlijk geen goede juridische grondslag voor is.

Acht jaar sancties

Precies daar wringt de schoen, bevestigt advocaat Heleen over de Linden, die momenteel de laatste hand legt aan haar proefschrift over de sancties van de afgelopen jaren tegen Rusland. ‘De uitvoering en handhaving hapert aan alle kanten. Wat nu gebeurt, kan juridisch eigenlijk helemaal niet. Normaliter hebben we allemaal een ongestoord genot van eigendom. Nu hebben politici in Brussel gewoon afgekondigd dat tegoeden en woningen van de Russische oligarchen bevroren worden. Dat zij ‘de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen’ vind ik geen juridisch criterium om iemands bezit te bevriezen. Het is onbepaald, subjectief en gaat uit van veronderstellingen, in plaats van feiten.’

Dat neemt niet weg dat het kabinet meer kan doen, maar dan moet het de sanctieverordeningen snel omzetten in wetgeving. ‘We kunnen altijd zeggen: er is een nieuwe situatie en daar hebben we een wet voor nodig. Met corona is dat ook gebeurd. In Frankrijk is dat al beter geregeld.’

In de Kamer overheerst intussen de verwondering over een kabinet dat nu pas uitzoekt hoe het effectief kan handelen, acht jaar nadat de inname van de Krim al een behoorlijke sanctie-oorlog ontketende. Vrijdagmiddag na de ministerraad versterkte Hoekstra die verwondering, toen hij de komst aankondigde van een speciale coördinator. Die gaat het uitvoeren van de sancties regelen, wordt een spil tussen de verschillende ministeries en moet gaan ‘aanspreken en aanjagen’. Zijn of haar naam wordt maandag bekend: ‘Iemand met gewicht.’

Het zal onvoldoende zijn om de Kamer gerust te stellen. Die telt vanaf nu de dagen af tot het moment dat het kabinet concrete resultaten kan melden, intussen vrezend dat het misschien al te laat is. In Omtzigts woorden: ‘Dit is een wedstrijd. Als je in een wedstrijd zit en je geeft je tegenstander 36 dagen de tijd om zich te organiseren dan is de vogel gevlogen.’