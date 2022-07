Sancties Mali en Burkina Faso geschrapt na belofte van coupplegers om verkiezingen te houden

Afgevaardigden van Ecowas ontmoeten in januari de leiders van de coup waarbij de president van Burkina Faso, Roch Kaboré, werd afgezet. Beeld Reuters

Dat maakte de voorzitter van Ecowas (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) Jean-Claude Kassi Brou zondagavond bekend tijdens een topbijeenkomst in de Ghanese hoofdstad Accra. De beslissing van de regionale organisatie komt nadat de militaire junta van Mali een democratische overgang van de macht voorstelde. In januari werden de sancties tegen Mali opgelegd, toen bekend werd dat coupplegers de geplande verkiezingen niet door lieten gaan. Maar volgens de junta zal er middels een nieuwe kieswet in maart 2024 weer verkiezingen worden gehouden in het West-Afrikaanse land.

De West-Afrikaanse leiders benadrukten dat het niet de bedoeling is dat de Malinese coupplegers die nu aan de macht zijn, zichzelf in maart 2024 verkiesbaar stellen. Ook betekent het opheffen van de sancties niet dat Mali weer deel uit mag maken van het economisch blok. ‘De staatshoofden hebben besloten om de schorsing van Mali uit Ecowas te handhaven tot de terugkeer naar de constitutionele orde’, zei Brou.

De sancties worden per direct opgeheven, wat betekent dat de grenzen weer opengaan en dat regionale diplomaten naar Bamako zullen terugkeren.

Guinee riskeert meer sancties

Ook de militaire machthebbers van Burkina Faso kregen goed nieuws: de economische en financiële sancties tegen hun land worden tevens opgeheven. De militaire leiders van West-Afrikaanse landen aanvaardden de belofte van de Burkinese junta, die net als de leiders van buurland Mali beloofden de constitutionele orde binnen 24 maanden te herstellen. Aanvankelijk wilden de Burkinese machthebbers pas over drie jaar verkiezingen opzetten, maar dat voorstel werd door de leden van Ecowas niet geaccepteerd.

De sancties van Guinee, het derde land in de regio waar onlangs een staatsgreep plaatsvond, blijven gehandhaafd. Het voorstel van de militaire leiders die er sinds september aan de macht zijn, werd afgewezen. Zij willen over drie jaar weer verkiezingen uitschrijven, maar daar gingen de West-Afrikaanse leiders niet mee akkoord. Als zij voor het eind van deze maand niet met een acceptabel overgangsplan komen, zal Ecowas Guinee meer sancties opleggen. Momenteel gelden er alleen individuele sancties tegen de militaire leiders en hun families.

Uit economisch isolement

Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor de machthebbers in Mali. Het land ligt niet aan zee, en is voor een groot deel afhankelijk van de import van goederen. Nu de land- en luchtgrenzen weer opengaan komt het West-Afrikaanse land na meer dan een halfjaar uit het isolement.

De afgelopen jaren werden er zowel in Mali, Guinee als Burkina Faso staatsgrepen gepleegd. De golf aan coups begon in Mali: daar zetten militairen in augustus 2020, onder leiding van kolonel Assimi Goïta, de gekozen president Ibrahim Boubacar Keïta af. Tijdens een tweede staatsgreep, negen maanden later, riep Goïta zichzelf uit als president. In september 2021 werd de Guineese president Alpha Condé gevangengenomen door de strijdkrachten van het land voordat hij werd afgezet, en in januari dit jaar moest Roch Marc Christian Kaboré in Burkina Faso plaatsmaken voor militair Paul-Henri Sandaogo Damiba.