San Francisco verbiedt als eerste stad in VS de verkoop van e-sigaretten

Burgemeester London Breed had het verbod al eerder bepleit. De wet, die bedoeld is om jongeren te beschermen, gaat over zeven maanden in als Breed de wet ondertekent.

San Francisco is ook de thuisbasis van Juul, een succesvolle start-up die vaporizers maakt. Het bedrijf denkt dat volwassenen nu weer teruggrijpen op normale sigaretten. Ook waarschuwt Juul voor een zwarte markt die zal ontstaan voor vaporizers.

In Nederland mogen sigaretten en shag alleen verkocht worden in grauwe verpakkingen. Eenvormige pakjes moeten de verkoop ontmoedigen. Dat moet in 2022 ook gaan gelden voor sigaren en e-sigaretten.