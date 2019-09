San Francisco neemt ongewone stap en noemt NRA ‘terreurorganisatie’

Agenten in Kentucky kijken naar wapens tijdens de jaarvergadering van de NRA in Louisville. Beeld AFP

De raadsleden willen dat andere steden en staten snel hun voorbeeld volgen. De maatregel is vrij opmerkelijk gezien de macht van de National Rifle Association (NRA) en de steun in de VS voor het Tweede Amendement, waarin het grondwettelijke recht op wapenbezit is vastgelegd.

Volgens de gemeenteraad is het aanmerken van de NRA als een ‘binnenlandse terreurorganisatie’ gerechtvaardigd omdat de organisatie ‘het redden van levens belemmert’.

‘De NRA verspreidt propaganda, bedoeld om het publiek te misleiden over de gevaren van wapengeweld’, aldus gemeenteraadslid Catherine Stefani, die de resolutie opstelde waarin de organisatie wordt bekritiseerd. Stefani is een voormalig aanklager en een activist van actiegroep Moms Demand Action die pleit voor strengere wapenwetten. Stefani: ‘De NRA plaatst moedwillig wapens in de handen van diegenen die ons schade willen berokkenen en terroriseren.’

President Trump tijdens een toespraak voor leden van de NRA in april. Veel van zijn kiezers zijn NRA-leden. De organisatie steunde ook zijn verkiezingscampagne in 2016. Beeld REUTERS

Bloedbaden

Door de NRA, waarbij miljoenen wapenbezitters zijn aangesloten, in feite op één lijn te stellen met terreurorganisaties als Al Qaida en IS, geeft San Francisco aan dat de maat vol is. Steden, slachtofferorganisaties en de Democraten dringen al weken tevergeefs aan op actie van de regering-Trump en de Republikeinen in het Congres om nieuwe bloedbaden, zoals die van vorige maand in El Paso, te voorkomen.

Trump voerde onlangs een telefoongesprek met de leider van de NRA, onder meer over strengere controles van mensen die een wapen kopen. Trump is voorstander van die controles, maar sinds het telefoongesprek houdt hij zich op de vlakte.

San Francisco is, net als het grootste deel van Californië, een Democratisch bolwerk. Maar in de afgelopen decennia zijn progressieve politici nooit zo ver gegaan als Stefani en haar tien collega’s. De resolutie, die stelt dat dagelijks honderd Amerikanen worden gedood als gevolg van wapengeweld, werd mede opgesteld naar aanleiding van de schietpartij in juli. Een schutter opende toen het vuur op een festival in het Californische plaatsje Gilroy, daarbij kwamen drie personen om het leven. In de dagen daarna vonden de schietpartijen plaats in Dayton (10 doden) en El Paso waar 22 doden vielen.