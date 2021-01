Samsung-baas Lee Jae-jung voor 2,5 jaar de cel in wegens omkoping en corruptie

Samsung-baas Lee Jae-jung arriveert bij de rechtbank in Seoul. Beeld AFP

De 52-jarige Lee, ook wel Jay Lee genoemd, is formeel vicevoorzitter van de elektronicagigant. De voorzitterstitel was voorbehouden aan zijn vader, die sinds 2014 in coma lag en afgelopen oktober overleed. Lee stond op het punt de titel over te nemen. Door de celstraf gaat dat voorlopig niet door.

De zaak is deel van een omkoopschandaal rond de Zuid-Koreaanse oud-president Park Geun-hye, die in 2017 werd afgezet. Samsung betaalde tientallen miljoenen euro’s smeergeld aan een vertrouweling van Park. In ruil daarvoor zou hij steun hebben gekregen voor een omstreden fusie tussen twee dochterbedrijven.

Daarmee kreeg Jay Lee belangrijke aandelen in handen om de macht in het bedrijf over te nemen. Ex-president Park kreeg eerder 20 jaar cel opgelegd. Die veroordeling werd vorige week door het Hooggerechtshof bevestigd.

Lee werd in 2017 al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, maar kwam na een jaar in hoger beroep vrij. Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof stuurde de zaak evenwel weer terug naar een lagere rechtbank. De uitspraak volgde maandag. Volgens de rechter zou Lee 6,5 miljoen euro onder de tafel hebben doorgeschoven om gunsten te winnen.

Door het stof

Lee had gehoopt op een voorwaardelijke straf, zeker nadat hij vorig jaar publiekelijk door het stof was gegaan en had beloofd dat na hem de familieopvolging ten einde zou komen. Op die constructie is al jaren veel kritiek van aandeelhouders, omdat het een transparante en gezonde bedrijfsvoering in de weg zou staan.

Ook stelde het bedrijf een commissie in die moest toezien op de transparantie binnen het bestuur. Volgens de rechter is het nog te vroeg om het effect van die maatregelen te beoordelen. ‘Ik hoop dat mettertijd de commissie gezien zal worden als een mijlpaal en de start van een nieuwe bedrijfsethiek binnen het Koreaanse bedrijfsleven’, aldus de rechter.

Hoewel Samsung functioneert als een multinational is het in veel opzichten nog steeds een traditioneel Koreaans familiebedrijf. Grootvader Lee Byung-chu transformeerde zijn handel in vis en groenten met behulp van goedkope overheidsleningen tot een imperium met talloze vertakkingen in elektronica, vastgoed, verzekeringen en scheepsbouw.

Winstgevende telefoons

Onder het bewind van zijn zoon Lee Kun-hee, de vader van de huidige Samsung-baas, kwamen daar in de jaren negentig de zeer winstgevende telefoons en halfgeleiders bij. Alleen al de elektronicatak (omzet 160 miljard) is nu goed voor 20 procent van de Koreaanse export. Hoewel de Lees op het oog geen grootaandeelhouder zijn, controleert de familie het bedrijf via een complex web van aandelen in de verschillende dochtermaatschappijen.

Of de absentie van Lee het bedrijf economisch zal schaden, moet nog blijken. Tijdens Lee’s eerdere verblijf in de cel schoten de aandelen omhoog en schreef Samsung de ene recordwinst na de andere in de boeken, vooral dankzij de handel in chips en halfgeleiders.