Samir A. opgepakt op verdenking van terrorismefinanciering

Samir A. verlaat de rechtszaal tijdens de pauze van de pro-formazitting van de Hofstadgroep in Rotterdam in 2005. Beeld anp

De verdenking gaat over het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat A. geld aannam van familieleden en bekenden van vrouwen die ‘naar het Midden-Oosten zijn gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad’.

Het geld zou aan de vrouwen in het Midden-Oosten zijn verstuurd via een tussenpersoon, die eveneens is aangehouden. Hij houdt zich volgens het OM vermoedelijk ook bezig met witwassen en hawala-bankieren, een eeuwenoud, op vertrouwen gebaseerd systeem om informeel geld over te maken.

Samir A. verwierf in 2004 nationale bekendheid als een van de kopstukken van de terroristische Hofstadgroep. In 2006 werd hij veroordeeld tot dertien jaar cel, onder meer wegens het beramen van aanslagen.

Motivaties

In 2019 ontvingen verschillende media, waaronder de Volkskrant, anonieme tips dat A. samen met de Amsterdamse oud-jongerenwerker Bilal L. geld aan het inzamelen was. Daarmee geconfronteerd koos het duo voor de vlucht naar voren en vertelden ze over hun motivaties. Ze konden niet langer machteloos toezien hoe de vrouwen en kinderen in Syrische detentiekampen verhongerden, verklaarden ze.

Volgens advocaat Buruma lijkt het erop dat die interviews aanleiding zijn geweest voor het strafrechtelijk onderzoek. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doorzocht eind juni vier woningen en een bedrijfspand in de regio Rotterdam. Diezelfde dag werd A. aangehouden.

‘Het gaat een belangrijke vraag zijn of het strafbaar is om kinderen in zulke nood te helpen’, zegt Buruma. ‘Dat is juridisch en principieel interessant. Het gaat uitsluitend om vrouwen en kinderen in de kampen, dus niet in strijdgebied. Zijn gedachte is geweest dat hij moest helpen omdat de Nederlandse staat dat weigerde.’

Humanitaire hulp

Door de inzamelingsactie als financiering van terrorisme te bestempelen, gaat het OM volgens Buruma te kort door de bocht. ‘Er zijn best veel vrijspraken de laatste tijd omdat wordt gezegd: OM, jullie gaan te snel. Er wordt niet stilgestaan bij de vraag waar het geld voor is gebruikt. In dit geval is dat voor humanitaire hulp.’

Dat de omstreden inzamelingsactie voor problemen zou kunnen zorgen, realiseerde Samir A. zich al ten tijde van de interviews in 2019. Daarom ging hij omzichtig te werk, zei hij tegen de Volkskrant. ‘Nou ja, er zijn gelukkig gulle bekenden en het gaat via via. Er komen ook mensen naar ons toe. Je gaat natuurlijk niet via de telefoon vragen: ‘Hé, kun je dat regelen?’ Als je dat doet, kun je gelijk door naar Vught (gevangenis met een terroristenafdeling, red.).’

En: ‘Als een Nederlandse officier van justitie bereid is ons te vervolgen voor het helpen van vrouwen en kinderen in oorlogsgebied, en als er in Nederland een rechter is die bereid is ons daarvoor te veroordelen. Daarmee zou ik kunnen leven. Ik zou er niet mee kunnen leven als ik wist dat er kinderen zijn doodgegaan terwijl ik had kunnen helpen. Die paar maandjes extra zitten, die kunnen er ook nog wel bij.’