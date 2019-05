Samenwerking Democraten en Republikeinen vrijwel onmogelijk door Trump en Pelosi

Nog niet eerder hebben Huis-voorzitter Nancy Pelosi en president Trump elkaar persoonlijk zo hard aangevallen. Beeld AFP

De ruzie tussen de twee kemphanen voorspelt weinig goeds voor de dagen die Trump nog te gaan heeft in het Witte Huis. Met de verkiezingen in aantocht, wordt de kans met de dag kleiner dat de president en de Democraten nog compromissen kunnen sluiten over beleidsplannen.

De beledigingen over en weer zijn opmerkelijk omdat Trump en Pelosi, ondanks hun grote meningsverschillen, het tot nu toe redelijk netjes hielden. Zo liet de president steeds doorschemeren dat hij politiek wel zaken kon doen met Pelosi. Maar na de persoonlijke aanvallen over en weer, houden weinig mensen in Washington er nog rekening mee dat het tweetal elkaar dit jaar nog zal vinden op het gebied van immigratiehervorming, aanpak van de infrastructuur en de begroting.

Verlamming

Op andere terreinen, zoals de bouw van de grensmuur, was de kans op een deal al uitgesloten. Deze politieke ‘verlamming’ van Washington zal niet alleen de Republikeinen worden nagedragen bij de verkiezingen volgend jaar. De kiezer zal ook de Democraten, in het bijzonder Pelosi, ervoor verantwoordelijk houden dat aan regeren niet wordt toegekomen.

Trump wilde donderdagavond, na talloze beledigingen, geen gas terugnemen en haalde nog even flink uit naar Pelosi. Zijn ruim zestig miljoen Twittervolgers trakteerde hij op een video waarin de Democraat slecht uit haar woorden kwam tijdens een persconferentie. Zijn boodschap: de machtigste vrouw van Washington twijfelt aan mijn mentale gesteldheid, maar zelf heeft ze ze ook niet op een rijtje. Zijn aanhangers maakten het bonter door de beelden zo te manipuleren, dat het leek alsof Pelosi een glaasje op had.

President Trump haalt op een bijeenkomst in het Witte Huis over financiële hulp aan boeren, hard uit naar de Democratische leider Nancy Pelosi. Beeld Getty Images

‘Ze heeft wat problemen’

De ruzie volgde op een dag nadat Trump boos was weggelopen uit een bijeenkomst met Pelosi en haar collega Chuck Schumer in het Witte Huis. Doel was om een deal te sluiten over de modernisering van Amerika’s infrastructuur, een terrein waarop een compromis nog haalbaar leek. Maar tot stomme verbazing van het Democratische duo, pakte de president al na drie minuten zijn biezen.

Trump was furieus over een opmerking van Pelosi dat hij de beschuldigingen over samenspanning met Rusland in de ‘doofpot’ zou proberen te stoppen. Ook was hij boos over de steeds luider klinkende roep van de Democraten om zijn aftreden. Washington was nog maar amper bekomen van dit politieke theater, toen het donderdag tot de felle confrontatie kwam.

Pelosi, onder grote druk van haar collega’s om in te stemmen met een impeachment-procedure, besloot haar wekelijkse persconferentie aan te grijpen om het weglopen van Trump te bekritiseren. ‘Ik zou willen dat zijn familie, zijn regering, of zijn staf een interventie pleegt in het belang van het land’, verzuchtte ze. Hiermee suggereerde ze openlijk dat de president mentaal niet in orde is. Pelosi: ‘Misschien wil hij een tijdje met verlof.’

Nancy Pelosi twijfelt tijdens een persconferentie in het parlement openlijk aan de mentale gesteldheid van president Trump. Beeld AP

‘Genie’

Het antwoord van Trump liet niet lang op zich wachten. Voor het eerst in drie jaar had hij een bijnaam voor haar bedacht. ‘Gekke Nancy’, zo noemde de president Pelosi tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Over de zichtbaar boze Pelosi tijdens haar persconferentie zei Trump: ‘Het was verdrietig om te zien hoe ze bewoog, met haar handen, en hoe gek ze was. Ze heeft wat problemen.’

Met hem, zo verzekerde de president, was geestelijk alles in orde. ‘Ik ben een zeer stabiel genie’, aldus Trump. Pelosi reageerde op haar beurt weer met de uitspraak dat ‘als dat stabiele genie zich iets presidentiëler zou gedragen, ze graag met hem wil samenwerken op het gebied van infrastructuur, handel en andere onderwerpen.’

Met haar felle reactie liet Pelosi haar Democratische achterban zien dat ze niet over zich heen laat lopen door Trump. Maar tegelijkertijd heeft ze zich laten meeslepen door de tactiek van de president om tegenstanders tot op het bot te beledigen. Pelosi moet nu vrezen dat de woordenstrijd haar nog minder populair zal maken bij de Amerikanen. Maar liefst 50 procent van de kiezers, zo blijkt uit peilingen, heeft een negatief oordeel over haar. Een troost voor haar is dat Trump nog slechter scoort: 54 procent.