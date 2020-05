Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’

De vensterbank

De strijd om de regels spitst zich al jaren toe op de vraag: onder welke voorschriften mag een asbesthoudende vensterbank worden verwijderd. Een vraag waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn.

Momenteel zit zo’n operatie-vensterbank in de zware risicoklasse. Het saneringsbedrijf moet in de woning kieren zorgvuldig dichttapen. Vervolgens wordt er een luchtsluis voor de voordeur gezet, eveneens kierloos bevestigd met rollen tape. Met een luchtpomp wordt de hele woning op onderdruk gehouden, zodat vezeldeeltjes nooit naar buiten zullen vliegen. De saneerders hullen zich in witte, beschermende pakken met gezichtsmasker en perslucht, en sproeien schuim op de vensterbanken. Als het werk gedaan is, moeten ze zich douchen in een douchekabine die ze buiten de luchtsluis hebben opgetrokken. Deze aanpak kost rond de 1.500 euro per vensterbankje.

Als de vensterbank onder de lichte risicoklasse zou vallen, wordt het saneren stukken simpeler. De boodschap is: vermijd geweld met sloophamer of slijptol. Iemand met een flinke schroevendraaier kan het klusje klaren. Die spuit wat schuim op de vensterbank, wrikt hem los en deponeert de vensterbank ingepakt in plastic. Even stofzuigen, en klaar. Kosten rond 500 euro.

De wittepakkenoperatie is ontwikkeld om te voorkomen dat werknemers asbest inademen, waardoor ze dodelijk ziek kunnen worden. Maar volgens velen werkt de tweede methode net zo goed, omdat uit honderden metingen allang is gebleken dat er bij het voorzichtig verwijderen van vensterbanken geen asbestdeeltjes vrijkomen.

Tot 2014 werden vensterbanken altijd verwijderd met de methode-schroevendraaier. In dat jaar werd de norm echter verscherpt, en sindsdien is het: witte pakken, luchtsluis, de hele rataplan. Ook proberen Aedes en sommige woningcorporaties de vensterbanken sinds die tijd weer in het lage-risicoregime te laten vallen. TNO adviseerde al in 2017 de vensterbanken onder het lichte regime te laten vallen. Dit is nog niet gebeurd.