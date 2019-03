Samenvatting Mueller-rapport snel naar Congres: Trump-aanhangers jubelen, maar Democraten slijpen messen

Speciaal aanklager Robert Mueller. Beeld AFP

Hoewel er over de conclusies van Mueller zondag nog niets bekend was, klonken Trump-aanhangers jubelend op Twitter. Volgens hen blijkt dat er inderdaad geen sprake was van samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen, zoals Trump steeds heeft verzekerd. Ook de Republikeinse senator Ted Cruz klonk al opgewekt. ‘Gisteren was het alsof het Mueller-rapport de verlossing voor de Democraten zou worden, maar nu praten ze al weer over andere onderzoeken’, zei hij in een interview met CNN.

In afwachting van openbaarmaking van (delen van) het rapport zetten we hier de verdachte contacten op een rij.

In Democratische kringen klonk inderdaad iets van teleurstelling door dat Mueller kennelijk geen aanleiding zag voor nieuwe aanklachten. Vooral Trumps zoon Donald jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner golden als mogelijk kandidaten voor rechtsvervolging. Maar sommige Democraten betoogden dat het ontbreken van nieuwe aanklachten nog niet betekent dat Mueller geen ernstige bewijzen tegen Trump heeft gevonden. Volgens hen heeft Mueller zich mogelijk gehouden aan de interpretatie van het ministerie van Justitie dat een zittende president niet kan worden aangeklaagd.

Trump stil

Opvallend is dat president Trump zelf zich stil hield. Normaal laat hij bijna geen dag voorbijgaan om het onderzoek van Mueller af te kraken als een ‘heksenjacht’, maar kennelijk op advies van zijn advocaten hield hij zich dit keer in. De president had zich samen met zijn advocaten teruggetrokken in zijn luxe vakantieoord Mar-a-Lago in Florida in afwachting van de conclusies van Mueller en diens team.

Hoe de president zelf ervan afkomt in Muellers rapport is nog volstrekt onduidelijk. Tot nog toe hebben alleen Barr en Rod Rosenstein, de tweede man op Justitie, inzage in het rapport gehad. Zij waren zondag druk bezig voor het Congres een samenvatting van Muellers conclusies op te stellen.

De Democraten lieten meteen weten dat zij geen genoegen nemen met een samenvatting. Jerrold Nadler, de Democratische voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, eiste dat het complete rapport, inclusief de onderliggende documenten, wordt vrijgegeven. ‘Het draait hier allemaal om transparantie.’

Hij zei dat zijn commissie desnoods door middel van dagvaardingen zal proberen het rapport in handen te krijgen. In het uiterste geval zullen de Democraten zelfs naar het Hooggerechtshof stappen om het rapport openbaar te krijgen. Ook de Republikein Ted Cruz vond dat het rapport openbaar moet worden gemaakt, zodat de Amerikanen zelf een oordeel kunnen vellen.

Lewinsky

Bij het onderzoek naar president Clinton en de Monica Lewinsky-affaire in 1998 was het Congres de opdrachtgever. Speciaal aanklager Kenneth Starr leverde zijn eindrapport dan ook in bij het Congres, dat wel besloot het hele rapport vrij te geven, inclusief de expliciete beschrijvingen van Clintons seksuele escapades met de stagiaire.

Het Starr-rapport vormde het startschot voor een procedure in het Congres om president Clinton af te zetten, die uiteindelijk op niets uitliep. Ook ditmaal zagen veel Democraten het onderzoek van Mueller als een mogelijk opstapje voor een impeachment-procedure tegen Trump. Maar het is de vraag of Muellers rapport voldoende munitie zal leveren voor zo’n drastische stap.

De Democraten zijn vastbesloten het rapport te gebruiken als startpunt voor verdere onderzoeken naar de president. ‘Dit is het einde van het begin, maar niet het begin van het einde’, zei de Democratische senator Christopher Coons dit weekeinde tegen de Amerikaanse pers. ‘Wat Robert Mueller ook concludeert, dat betekent niet dat de president en zijn naaste medewerkers gevrijwaard zijn van juridische problemen.’

Droevig

Trumps advocaat Rudy Giuliani zei zich geen zorgen te maken, omdat Trump ‘niets heeft misdaan’. Volgens hem zal Trump aan het langste eind trekken, ‘zoals hij ook van alle blaam gezuiverd is na maanden van gepraat van zijn critici over samenwerking met de Russen’. ‘De Democraten hebben een dwangmatige behoefte om achter de president aan te zitten. Het is droevig.’