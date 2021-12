Samen regeren kwam er niet van, maar Klaver en Ploumen gaan wel samen oppositie voeren

Lilianne Ploumen (Pvda) en Jesse Klaver (Groenlinks) eerder deze herfst na afloop van gesprekken over de kabinetsformatie. Beeld Phil Nijhuis

De gezamenlijke strategie richt zich onder meer op het klimaatbeleid, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de groeiende kansenongelijkheid, het armoedebeleid en de natuurontwikkeling. Dat zijn stuk voor stuk thema's waarover de twee partijen het in hun verkiezingsprogramma's al grotendeels eens waren.

Ook zijn het belangrijke thema's in de nog lopende formatie-onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maar PvdA en GroenLinks verwachten dat daaruit een regeerakkoord voort zal komen waarop zij nog veel aan te merken hebben.

‘In een tijd waarin de verdeeldheid toeneemt, doen wij het anders', aldus GroenLinks-leider Klaver maandag. Hij ziet dat ook als een waarschuwing aan premier Rutte, die de komende jaren weer op zoek moet naar steun van de oppositie, zeker in de Eerste Kamer. ‘Ons speelt u niet uit elkaar', aldus Klaver maandag. ‘Als u wilt onderhandelen over de doelen die in dit akkoord staan, moet u dat met ons beiden doen. Of we doen het niet.’ PvdA-leider Ploumen spreekt van een ‘alternatief’ voor het komende kabinetsbeleid: ‘Menselijk, eerlijk, duurzaam.’

De partijen mikken nu niet op een fusie, ook niet tussen de Kamerfracties in Den Haag. Afgelopen zomer was daar wel even sprake van, in een poging sterker te staan in de formatie. Dat liep op niks uit omdat VVD en CDA bezwaren bleven houden tegen twee linkse partijen aan de formatietafel. Toch is samensmelting nu niet aan de orde, benadrukt Ploumen: ‘Een fusie is nu helemaal niet aan de orde. Het is een heel intensieve en hechte samenwerking.’