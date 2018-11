Salvini geeft ‘linkse salonactivisten’ de schuld van Italiaanse natuurramp

Italië is het land van natuurrampen die door de mens worden verergerd. Zo ook het noodweer dat het land al anderhalve week in zijn greep houdt en waarbij 14 miljoen bomen ontworteld raakten, zeker 32 doden vielen, honderdduizenden mensen zonder stroom of water zitten, windstoten van 180 kilometer per uur voorkomen en 155 centimeter water stond in de straten van Venetië.

Een brug in de Pettorina Vallei (Noord-Italië) is ingestort na aanhoudend noodweer in de regio. Beeld EPA

De schade komt natuurlijk deels op het conto van wat hulpverleners ‘een van de meest complexe meteorologische situaties van de afgelopen vijftig, zestig jaar’ noemden. Maar de mens gaat zeker niet vrijuit. Zo bleek een groot deel van de overstroomde rivieren al jaren niet gereinigd, wat de overstromingen volgens experts aanzienlijk verergerde.

Het was voor vicepremier Matteo Salvini van de rechtse Lega reden zondagmiddag de ‘salonactivisten’ de schuld te geven van de schade. Daarmee doelde hij op linkse politici die jarenlang hun mond vol hadden van klimaatverandering en natuurbeheer, zonder dat ze ooit hun luxe kantoren verlieten, laat staan dat ze in de natuur kwamen. Gekleed in een brandweeruniform en na een wandeling tussen de omgevallen bomen zei Salvini: ‘Als je de boom die in de rivierbedding staat nooit aanraakt, moet je er niet gek van opkijken als die boom je ooit de rekening presenteert.’

Ook de andere vicepremier, Luigi Di Maio van de populistische Vijfsterrenbeweging, gaf de schuld aan voorgaande regeringen. Hij wees daarbij vooral naar het drama van Casteldaccia, een dorp nabij Palermo. Daar verdronken zaterdagavond drie generaties van dezelfde familie toen een rivier buiten haar oevers trad en hun huis bijna volledig onder water zette. Slechts drie van de twaalf familieleden overleefden de vloed: een vader en dochter omdat zij laatste boodschappen deden en een kind dat een stuk hout wist vast te grijpen.

Geen incident

Het huis bleek illegaal gebouwd op een plek die veel te dicht bij de rivier lag. Bovendien oordeelde een rechter al in 2008 dat het gebouw gesloopt moest worden. De eigenaar negeerde dat bevel echter en verhuurde zijn huis aan de inmiddels verdronken familie. Dat is geen incident, zo benadrukte de Di Maio. Zo is 20 procent van alle nieuw gebouwde huizen in Italië illegaal, volgens de meest recente cijfers van het Italiaanse Bureau voor de Statistiek. En van de 16.500 huizen die tussen 2004 en 2018 door een rechter gesloopt moesten worden, gingen er slechts 496 daadwerkelijk tegen de grond.

Volgens vicepremier Salvini is er minstens 40 miljard euro nodig ‘om ons grondgebied voortaan veilig te maken’. ‘Ik zal er alles aan doen dat geld te verzamelen en uit te geven, en ik hoop dat we ondertussen geen nieuwe protestbrieven uit Brussel ontvangen.’

De regering van de Lega en de Vijfsterrenbeweging ligt al een aantal weken in de clinch met Brussel vanwege de Italiaanse begroting. De nieuwe regering wil 35 miljard euro meer uitgeven dan de Europese begrotingsregels toestaan, maar weigert te besparen. Salvini: ‘De brieven die we daarover de afgelopen dagen uit Europa ontvingen, kunnen we als het aan mij ligt nu negeren.’